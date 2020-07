Hannover

Der Beschwerdekatalog ist lang, die Detailfragen sind umfänglich. In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Vahrenwald-List hat Walter Richter, Anwohner der Straße An der Markuskirche, stellvertretend für viele Nachbarn und Betroffene, den Stadtteilpolitikern von den Zuständen zwischen Markuskirche und Bödekerstraße berichtet. Den Lister Bürgern sind vor allem Vermüllung sowie die erweiterte Außengastronomie ein Dorn im Auge, sie fordern mehr Augenmaß bei der Genehmigung.

Attacken und Pöbeleien?

„Anwohner der Bereiche Oskar-Winter-Straße, An der Markuskirche und Lister Platz ärgern sich über den zunehmenden Müll in diesem Areal, insbesondere des städtischen Teils des Kirchenvorplatzes, sowie über die Begleiterscheinungen durch die Nutzung der städtischen Platzflächen durch das Restaurant Stadtmauer“, sagte Richter anlässlich der jüngsten Sitzung des Gremiums. Richter berichtete, dass Durchgänge zur Straße versperrt würden, auf Behindertenübergängen geparkt werde und dass zudem Hausbewohner mehrfach attackiert und bepöbelt worden seien. Des Weiteren stören sich die Anwohner an Gerüchen und Lärmbelästigungen nach 22 Uhr.

Wie ist es zu der Genehmigung gekommen?

Richter und seine Mitstreiter wollen nun unter anderem wissen, wie es zu der Genehmigung der Sondernutzungsfläche vor dem Restaurant gekommen ist und nach welchen Kriterien diese erteilt wird. „Die Sondernutzungssatzung lässt für willkürliche Entscheidungen einen großen Spielraum“, so der Anwohner.

Genau diese aber greift grundsätzlich, wenn es um die Erlaubnis für Wirte geht, vor ihrem Lokal Tische und Stühle aufzustellen. Jede dieser Nutzungen muss beantragt werden, vor Ort machen sich die Fachleute von der Stadt ein Bild der Lage und genehmigen entsprechend Tische und Außenflächen – die dann je Größe bezahlt werden müssen. Wegen der Corona-Krise fällt diese Gebühr allerdings in diesem Jahr aus, um den wirtschaftlichen Schaden für die Gastronomie klein zu halten. Außerdem zeigen sich die städtischen Mitarbeiter kulant, was eine temporäre Vergrößerung der Außenflächen angeht. „Ohne Genehmigung geht allerdings nichts“, betont Marktamtsleiter Michael Flohr. Einige Hundert Sondererlaubnisse dieser Art sind in diesem Sommer bereits erteilt worden.

Erstmaliger Anspruch auf öffentliche Fläche

Die Vergabekriterien seien für alle gleich, betont Flohr. Vor Ort werde begutachtet, was verkehrlich möglich ist, dann werde entsprechend umgesetzt. Der Platz zwischen Markuskirche und Bödekerstraße in der Nähe des Lister Platzes sei eine riesige Fläche, auf der eine Bestuhlung kein Problem darstelle. Das Restaurant Stadtmauer hat erst in diesem Jahr seine Türen geöffnet und einen Antrag auf Außengastronomie gestellt. „Die bisherigen Gastronomen hatten in der Vergangenheit nur ihre eigene, private Fläche genutzt und keine weiteren Anträge gestellt“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Aus diesem Grund stehen erstmalig Tische und Stühle außerhalb der Restaurantfläche auf dem öffentlichen Platz. Bei der Stadt liegt laut Dix erst eine schriftliche Beschwerde diesbezüglich vor – die von den Anliegern der Umgebung.

Dehoga : Stadt soll in diesem Jahr großzügig sein

Rainer Balke, Geschäftsführer der Dehoga Niedersachsen, begrüßt grundsätzlich, die Außenflächen zu nutzen, die als Reserve möglich sind. „Bei eigenem Grund und Boden ist das einfach, bei öffentlichen Flächen ist eine Genehmigung Voraussetzung, ohne Rücksprache wäre das grenzwertig.“ Balke plädiert dafür, dass die Stadt auch nach Genehmigung die Sonderflächen im Auge behält und darauf achtet, dass Sicherheit, Verkehr und Belastungsgrenzen gewahrt werden. „Aber wo das aus Sicht der Stadt machbar ist, sollten man vor allem in diesem Jahr großzügig sein“, so Balke.

