Das Lister-Meile-Fest gehört zu den beliebtesten Stadtteilfesten in Hannover und lockt jedes Jahr über mehrere Tage Zehntausende Besucher an. Doch gleichzeitig müssen Anwohner viel Lärm bis in die späten Abendstunden ertragen. Der Bezirksrat Mitte will verhindern, dass das Fest ausufert. Auf Antrag der CDU hat das Gremium deshalb kürzlich beschlossen, dass die Stadtverwaltung stärker auf Lärmschutz achten solle. Sowohl den Feiernden als auch den Anwohnern müsse die Stadt gerecht werden, heißt es zur Begründung im Antrag der CDU.

Ordnungsdienst soll lärmende Besuchergruppen zur Räson bringen

Beim nächsten Lister-Meile-Fest soll die Stadt darauf achten, dass die Musikanlagen tatsächlich um 22 Uhr abgeschaltet werden, so wie es mit der Verwaltung vereinbart ist. Auch müsse die Stadt dafür Sorge tragen, dass der Ausschankstopp eingehalten wird. Sollten alkoholisierte Besuchergruppen lärmend durch die Straßen ziehen, müsse der Ordnungsdienst einschreiten, fordert die CDU.

Das Lister-Meile-Fest findet im nächsten Jahr voraussichtlich vom 5. Juni bis zum 7. Juni statt.

