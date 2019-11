Hannover

Mitte Oktober haben drei offenbar jugendliche Räuber einen Kiosk in Hannover-List überfallen. Sie flüchteten mit Süßigkeiten und Saftflaschen. Jetzt hat die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover ein Foto aus einer Überwachungskamera der drei Safträuber veröffentlicht. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können.

Betreiber weigerte sich, Geld rauszugeben

Am Abend des 13. Oktober, etwa gegen 21.30 Uhr, waren die drei vermummten Täter in einen Kiosk an der Goebenstraße gekommen. Sie bedrohten den 61-jährigen Betreiber mit einem Messer und einem Baseball-Schläger und verlangten nach Bargeld. Doch der Mann hinter dem Tresen blieb standhaft und ging mehrfach nicht auf die Forderungen der Vermummten ein.

Die Täter griffen schließlich in die Auslagen des Kiosks und nahmen Süßigkeiten und Saftflaschen mit. Mit ihrer Beute flüchteten die Räuber in Richtung Moltkeplatz.

Die Täter sind etwa 15 bis 20 Jahre alt. Zwei von ihnen waren dunkel gekleidet. Ihr Komplize trug einen blauen Trainingsanzug und darüber eine Armee-Jacke sowie eine olivgrüne Baseball-Kappe. Hinweise nimmt die Polizei unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner