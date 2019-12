Was macht eigentlich ein Polizist? Diese und weitere Fragen beantworten Marius Beernink und Sylvan Bormann seit Mai auf Instagram. Hannovers Instacops berichten von ihrem Arbeitsalltag und sind begeistert, wie positiv die Reaktionen sind. Der HAZ erzählen sie von ihren Erfahrungen und was sie in Zukunft planen.