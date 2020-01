List

Dass ein Café den Kiosk am Moltkeplatz in der List ersetzt, ist allgemeiner Wunsch. Bürger wollen das genauso wie der Bezirksrat Vahrenwald-List, der dafür bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. Deren Ergebnis: Ein Café kann kommen – theoretisch jedenfalls. Die praktische Umsetzung hapert allerdings nicht in erster Linie an fehlendem Geld, sondern an ungewissen Zuständigkeiten.

Dezernentin soll Zuständigkeit klären

„Offenbar ist die Liegenschaft keinem städtischen Fachbereich eindeutig zugeordnet“, erklärt Bezirksratsbetreuer Peter Meyer. Demnach fühlen sich weder die Stadtentwässerung noch das Wirtschaftsamt oder der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün verantwortlich für das in die Jahre gekommene Gebäude. „Solange das nicht geklärt ist, können keine konkreten Pläne gemacht werden“, führt Meyer weiter aus. Da alle infrage kommenden Fachbereiche dem Wirtschaftsdezernat von Sabine Tegtmeyer-Dette zugeordnet seien, werde zunächst von der Dezernentin eine Einordnung erwartet.

Im Bezirksrat Vahrenwald-List wurde jetzt ein interfraktioneller Antrag eingereicht, um die Unklarheiten zu beseitigen. Nach den Informationen, die den unterzeichnenden Fraktionen vorliegen, gehört der Kiosk der Landeshauptstadt Hannover. Dass er aber bisher offenkundig zu keinem städtischen Fachbereich zählt, führt bisher zu einem Stillstand im Verwaltungshandeln Die Verwaltung wird daher in dem Antrag des Bezirksrats aufgefordert, die Voraussetzungen für eine gastronomische Nutzung des Kioskgebäudes am Moltkeplatz zu schaffen, hierzu das erforderliche Geld bereitzustellen und die Immobilie einem Fachbereich – in diesem Fall dem Wirtschaftsamt – zuzuordnen.

Stühle und Tische könnten Asphalt beleben

Bei der Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Moltkeplatzes gehörte es zu den zentralen Forderungen, aus dem Kiosk ein Café zu machen. Der Bezirksrat Vahrenwald-List machte sich den Wunsch zu eigen und finanzierte aus eigenen Mitteln die Machbarkeitsstudie, die in ihrem Gutachten eine gastronomische Nutzung für umsetzbar hält. Mit einem Café am Moltkeplatz würde vermutlich auch der Unmut über die vielen versiegelten Flächen auf dem Areal leiser werden. Denn eine Begründung der Verwaltung für das Asphaltieren einer größeren Fläche des Platzes ist die Vorbereitung für eine Außengastronomie. Stühle und Tische stünden sicherer auf festem Grund.

Von Susanna Bauch