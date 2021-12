List

Wie ein Puzzle gestaltet sich seit Jahren die Planung eines verkehrssichereren Übergangs von der Lister Meile über die Drostestraße. Die Fußgängerzone wurde hier bislang von der Straße unterbrochen, Autos hatten in diesem unübersichtlichen Bereich Vorfahrt. Daran änderte sich auch durch eine lange geforderte Aufpflasterung nichts: Das Niveau der beiden Straßenzüge wurde in diesem Jahr zwar angeglichen, doch Passanten müssen noch immer stoppen, wollen sie nicht unter die Räder kommen. Eigentlich sollten Fußgänger dort Vorrang bekommen, aber der Antrag an die Verwaltung, so räumten Bezirksratpolitiker kürzlich ein, sei vielleicht nicht eindeutig formuliert gewesen.

Knotenpunkt wird Fußgängerzone

Nun wird nachgebessert. Die Drostestraße soll in Höhe der Lister Meile offiziell in eine Fußgängerzone umgewandelt werden. Das hat der Stadtbezirksrat Vahrenwald-List auf Antrag der Grünen mit den Stimmen von SPD, Linke, Die Partei und Volt auf der jüngsten Sitzung beschlossen. „Wir wollen die Umwidmung, da durch den neuen niveaugleichen Übergang in diesem Bereich eine unsichere Verkehrssituation entstanden ist”, erklärt Klaus Geschwinder, Fraktionschef der Grünen.

Im Frühjahr war die Drostestraße in Höhe der Lister Meile durch Aufpflasterung gestalterisch an die beliebte Fußgängerzone angepasst worden, sodass auch Menschen, die etwa mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl auf der Meile unterwegs sind, diesen Bereich nun problemlos passieren können. Doch Autos haben, das signalisieren weiß abgesetzte Bordsteine, noch immer Vorfahrt.

Schilder reichen nicht

Um die Situation zu entschärfen, hatten die Stadtteilpolitiker bei der Verwaltung nachgefragt, ob etwa mittels Schildern oder Markierungen den Fußgängerinnen und Fußgängern Vorrang gewährt werden könnte. Die Antwort fiel eindeutig aus: Die Drostestraße sei eine Fahrbahn für den motorisierten Verkehr. Durch reine Beschilderungs- oder Markierungsmaßnahmen könnten Passanten keinen Vorrang erhalten. Dies sei nur durch eine Umwidmung des Knotenpunkts zur Fußgängerzone möglich. Die soll nun folgen – „mit einer ersichtlich als Fußgängerzone gekennzeichneten Fläche, die Autofahrern klar erkenntlich macht, dass sie sich in einem Fußgängerbereich befinden”, so Grünen-Politiker Geschwinder.

Wann das passieren wird, steht allerdings noch nicht fest. Zudem können auch auf den wenigen Metern Knotenpunkt, die künftig zur Fußgängerzone werden sollen, nicht dieselben Beschränkungen für Autofahrer gelten wie in entsprechenden Zonen in der City, in den etwa nur zu bestimmten Zeiten Lieferverkehr erlaubt ist.

Von Susanna Bauch