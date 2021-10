Hannover

Auf den inzwischen beklebten Fensterscheiben sind Abbildungen von Gerichten wie Pizza, Döner, Pommes Frites und Burgern zu sehen – und der Hinweis auf eine in Kürze bevorstehende Eröffnung. Es ist offensichtlich: An der Lister Meile in Hannovers Oststadt wird in das erst kürzlich geschlossene Traditionsgeschäft Thürnaus Fischhalle ein neuer Fastfood-Laden einziehen.

„Die Gerüchte von einem Burger-Laden halten sich hartnäckig“, bestätigt auf Nachfrage auch der Sprecher der Geschäftsleute an der Lister Meile, Dirk Eberitzsch, vom Verein „Aktion Lister Meile“.

Große Fastfood-Kette oder Inhaberladen?

Eberitzsch, der auch Inhaber des Buchgeschäftes Leuenhagen & Paris ist, betont jedoch: „Es sind bislang nur Gerüchte, es ist nichts amtlich.“ Ebenso wenig weiß der Sprecher der Geschäftsleute, ob es sich beim neuen Laden um eine große Fastfood-Kette oder ein kleines inhabergeführtes Geschäft handeln wird. Dazu liegen dem Verein „Aktion Lister Meile“ laut Eberitzsch ebenso wenig Informationen vor wie zu einem möglichen Eröffnungstermin.

Die Vorgänger: Katrin Frisch und ihr Bruder Thomas Schaller haben Thürnaus Fischhalle geschlossen. Quelle: Katrin Kutter

Bedeckt hält sich auf Nachfrage Giovanni Lasagna von der zuständigen Immobiliengesellschaft. Er will sich nicht zu dem Mieterwechsel äußern. In den Geschäftsräumen lässt sich bei einem Blick durch die Lücken der beklebten Fenster aber erkennen: Vor einer möglichen Eröffnung gibt es noch viel zu tun. Die weißen Fliesen erinnern noch sehr an den Vorgänger. Das alteingesessene Fachgeschäft Thürnaus Fischhalle war seit 1928 an der Lister Meile und musste im vergangenen Jahr aufgrund einer erheblichen Mieterhöhung schließen.

Von Ingo Rodriguez