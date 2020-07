Hannover

Bislang ist am Lister Platz Richtung Eilenriede selten viel los gewesen – gewissermaßen ein ziemlich toter Flecken in der ansonsten turbulenten List. Seit sich dort aber mehr Gastronomie auch mit Außenbereichen angesiedelt hat und der Vorplatz der Markuskirche ansprechend umgestaltet wurde, ist Leben in diesen Bereich gekommen. Der Platz ist gerade auch zu Corona-Zeiten frequentiert, am Wochenende auch bis weit in die Nacht hinein. Das allerdings gefällt nicht jedem.

Langer Beschwerdekatalog

Vor allem unmittelbare Anwohner und Geschäftsinhaber sehen die Entwicklung mit gewisser Sorge und haben im zuständigen Bezirksrat Vahrenwald-List sowie bei der Verwaltung ihr Anliegen vorgebracht. Der Beschwerdekatalog ist lang, die Detailfragen sind umfänglich. Walter Richter, Anwohner der Straße An der Markuskirche, hatte stellvertretend für viele Nachbarn und Betroffene den Stadtteilpolitikern von den Zuständen zwischen Markuskirche und Bödekerstraße berichtet. Den Lister Bürgern sind vor allem Vermüllung sowie die erweiterte Außengastronomie ein Dorn im Auge, sie fordern mehr Augenmaß bei der Genehmigung.

„Anwohner der Bereiche Oskar-Winter-Straße, An der Markuskirche und Lister Platz ärgern sich über den zunehmenden Müll in diesem Areal, insbesondere des städtischen Teils des Kirchenvorplatzes, sowie über die Begleiterscheinungen durch die Nutzung der städtischen Platzflächen durch das Restaurant Stadtmauer“, sagte Richter. Er berichtete, dass Durchgänge zur Straße versperrt würden, auf Behindertenübergängen geparkt werde und dass zudem Hausbewohner mehrfach attackiert und bepöbelt worden seien. Des Weiteren stören sich die Anwohner an Gerüchen und Lärmbelästigungen nach 22 Uhr.

Büropause am Dönerimbiss

Ladenbesitzer wiederum ärgern sich über wild urinierende Besucher des Kiosks und Dönerimbisses an dem Platz. Dort ist wegen der Corona-Zeit auch weitaus mehr los als sonst. Der Außenbereich durfte ausgeweitet werden – auch Lister Bürger und Mitarbeiter der umliegenden Büros und Unternehmen holen sich hier ihren Mittagstisch. Was für die einen offensichtlich eine Bereicherung darstellt, empfinden andere als Zumutung.

Um den Beschwerden auf den Grund zu gehen und die Situation gleichermaßen zu befrieden hat Bezirksbürgermeisterin Irma Walkling-Stehmann nun alle Beteiligten zu einer Gesprächsrunde in die Markuskirche eingeladen – Ladenbesitzer, Pastor, Wirte, Anwohner, sowie Vertreter von Stadt, Polizei und Abfallwirtschaftsbetrieb Aha. Dabei sind bereits konkrete Maßnahmen beschlossen worden. „Die Polizei will Kollegen stärker sensibilisieren, den Lister Platz vor allem abends mehr zu kontrollieren“, sagt Walkling-Stehmann. Das Gleiche gelte für die Müllfahnder von Aha. „Durch die vermehrte Nutzung des öffentlichen Raums hat Aha die Leerung der Abfallbehälter und die Reinigung der Beete auf dem Kirchplatz in den Sommermonaten nunmehr auf fünfmal die Woche erhöht genau wie die Reinigung der Oskar-Winter-Straße“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Denn besonders in den Sommermonaten werde der öffentliche Raum vermehrt genutzt. Zudem werden zeitnah zwei große sowie zwei kleinere Müllbehälter auf dem Platz aufgestellt.

Toilettenanlage steht nicht zur Debatte

„Leider ist das Müllproblem nicht auf den Lister Platz beschränkt“, sagt die Bezirksbürgermeisterin. Allein bis Juli habe es stadtweit rund 17.000 Meldungen von Bürgern über die Müll-App gegeben, wie ein Aha-Vertreter sagt. Das Abfallproblem gelte zudem vor allem für die Wochenenden, „wochentags wird regelmäßig entsorgt“. Eine weitere Beschwerde betrifft Falschparker an Überwegen sowie regen Lieferverkehr für die Restaurants „Die Wirte haben uns versichert, dass nur noch mit kleineren Wagen geliefert werde, die bis 11 Uhr verschwunden sind“, betont Walkling-Stehmann. Und Politessen sollen den Bereich um die Kirche stärker kontrollieren, um Falschparker zu verwarnen.

Das Problem mit wildem Urinieren indes könne man nur in die Verantwortung der Gäste des Lister Platzes legen. „Ein Toilettenhäuschen möchte hier auch keiner vor seiner Haustür haben“, so Walkling-Stehman. Sie geht davon aus, dass sich viele der Probleme mit dem Ende der Sommersaison von alleine wieder legen. „Wir sollten in Corona-Zeiten alle ein bisschen großzügiger sein.“

Weitere Nachbesserungen im Herbst?

Für Oktober ist die nächste Zusammenkunft geplant, bis dahin soll die Verwaltung auch die schriftlichen Fragen der Anlieger beantwortet haben. „Wir werden dann sehen, ob sich am Lister Platz etwas verbessert hat – objektiv und subjektiv – und dann gegebenenfalls nachbessern.“

