Hannovers Freibäder in der List und in Ricklingen öffnen gemeinsam am 1. Mai die Freibade-Saison, das Hainhölzer Bad zieht am 16. Mai nach. Einschränkungen wie 2021 sind aktuell nicht geplant. Das Misburger Freibad bleibt geschlossen – wegen der Umbaumaßnahmen am Kombi-Bad, teilte die Stadt am Montag im Sportausschuss mit.