Hannover

Mit mehr als 30 Veranstaltungen läuft das neue Wortlaut-Programm erstmals in Hannover. Die Aktionen bis Sonnabend, 31. Oktober, sollen Lust auf Sprache, Literatur und Lesen machen. Wortlaut ist ein gemeinsames Projekt der Stadtteilkultur und der Wortlaut-AG zusammen mit der Lebenshilfe und der Stadtbibliothek Vahrenwald unter Beteiligung vieler Kulturschaffender aus Hannover.

Das ist das Programm im Norden Hannovers :

Am Dienstag, 13. Oktober, erkundet der Geschichtskreis Vahrenwald den Nachbarstadtteil Vahrenheide um 16 Uhr. Start ist an der Haltestelle Vahrenwalder Markt, um eine Anmeldung per E-Mail an magret.michaelsen@hannover-stadt.de wird gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Am gleichen Tag und zur selben Uhrzeit erzählen Loek Grobben und Christian Laengner von der Stadtteilrunde Vahrenwald im Spielpark-List, Isernhagenerstraße 82, Geschichten. Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse magret.michaelsen@hannover-stadt.de zur kostenlosen Veranstaltung anmelden. Ein Fahrrad, vollgepackt mit Krimis, Romanen und mehr, hält am Donnerstag, 14., 21. und 28. Oktober, um 10 Uhr direkt auf dem Jahnplatz. Dort werden Bücher aus zweiter Hand verschenkt.

Anita Zechel, hier bei einem Kräuterspaziergang, liest an der Lebenshilfe, Büttnerstraße 8. Quelle: Nancy Heusel

Christian Laengner und Klaus Robl erzählen am Donnerstag, 14. Oktober, um 16 Uhr über die historischen Gärten in Vahrenwald. Sie erklären deren Entstehung und präsentieren auch andere Geschichten aus Vahrenwald. Treffpunkt ist an der Grabbestraße 27-29 im Innenhof, die Teilnahme ist kostenlos.

Ein rotes Rad, vollgepackt mit Geschichten wie „Die Insel Hottenhausen braucht malende Kinder“ in leichter Sprache, macht am Dienstag, 20. Oktober, an der Lebenshilfe, Büttnerstraße 8, halt. Dort liest Anita Zechel ab 10 Uhr vor, zum Schluss gibt es kleine Überraschungen aus dem Fahrradkorb. Eine Anmeldung ist an magret.michaelsen@hannover-stadt.de möglich.

Das ist das Programm im Osten Hannovers :

Klaus Urban, hier bei einem Auftritt 2018, spricht beim Wortlautfestival über Kurt Tucholsky. Quelle: Nancy Heusel

In den östlichen Stadtteilen erzählen Loek Grobben und Christian Laengner von der Stadtteilrunde Vahrenwald am Dienstag, 13. Oktober, im Spielpark-List, Isernhagenerstraße 82, um 16 Uhr Geschichten. Eine Anmeldung ist per E-Mail an magret.michaelsen@hannover-stadt.de möglich, die Teilnahme ist kostenlos. Am Donnerstag, 15. Oktober, erklären Experten, was Sprache auszeichnet. Die kostenlose Veranstaltung startet um 19 Uhr im Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestraße 100. Interessierte können sich unter Telefon (0511) 16842402 anmelden.

Mit seinem „Tucholsky Feuerwerk“ bringt Klaus Urban den Dichter und Satiriker zum 75. Todestag seinem Publikum am Mittwoch, 28. Oktober, um 20 Uhr im Hölderlin Eins im Kulturhaus Kleefeld, Hölderlinstraße 1, näher. Die Teilnahme kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Für einige Veranstaltungen der Reihe ist hingegen eine Anmeldung notwendig, die Teilnahme ist meistens kostenlos. Alle weiteren Informationen und das ganze Programm gibt es unter www. stadtteilkultur-hannover.de oder www. wortlaut-hannover.de.

Das ist das Programm im Süden Hannovers :

In den südlichen Stadtteilen spielt das Programm „Langen Nachmittage“ in der Stadtbibliothek, Hildesheimer Straße 12. Montags bis sonnabends von 11 bis 19 Uhr kann die Ausstellung „Gefundene Gedichte von Vera Burmester“ in den Vitrinen der Stadtbibliothek begutachtet werden. Aus Romanen oder Schulbüchern wurden einzelne Sätze ausgeschnitten und neu von der Künstlerin zusammengefügt.

Am 17. Oktober erklären Linda Ludwig, Selene Mariani und Marlen Apel von 14 bis 17 Uhr Interessierten, wie sie mit dem literarischen Schreiben anfangen können. Der Kurs kostet 2 Euro und findet im Stadtteilzentrum Krokus, Thie 6, statt.

Musik und Sprache im Zusammenspiel können Familien am 24. Oktober erleben. Mit ihren Musikgeschichten illustriert Eva Weiss literarische Werke lebendig und unverwechselbar. Dabei nutzt sie die vielfältigen Möglichkeiten der Musik mit Klängen und Geräuschen.

Das ist das Programm im Westen Hannovers :

In den westlichen Stadtteilen startet Wortlaut mit einer Ausstellung im QWERTZ-Buchstabenladen, Egestorffstraße 6. Dort läuft eine Ausstellung der Grafikdesignerinnen Silke Jaworr und Christina Meißner, die exklusive Arbeiten zum Thema Typografie zeigen. Immer am Donnerstag und Freitag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr gibt es zudem ein unterhaltsames Begleitprogramm. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos.

Mit einfacher Buchbindetechnik Notiz- und Zeichenbücher binden können Interessierte am Sonntag, 11. Oktober. Von 11 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr bietet dies der QWERTZ-Buchstabenladen an. Die Teilnahme läuft auf Spendenbasis, Anmeldungen per E-Mail an zeichenkurse@christinameissner.de.

Weitere Infos und das ganze Wortlaut-Programm gibt es unter stadtteilkultur-hannover.de oder wortlaut-hannover.de.

