Live: Hannover wählt einen neuen Oberbürgermeister

Gibt es am Abend einen neuen Oberbürgermeister oder zwei Kandidaten für die Stichwahl am 10. November? In Hannover haben seit 8 Uhr die Wahllokale geöffnet. Am Vormittag gaben zunächst die aussichtsreichen Kandidaten Marc Hansmann (SPD) und Belit Onay (Grüne) ihre Stimmen ab.