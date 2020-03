Hannover

Die Zahl der Inifizierten mit dem neuartigen Coronavirus steigt in der Region Hannover weiter an – nun hat auch die Landeshauptstadt ihre ersten sechs Fälle. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat des​halb in einem Pressegespräch über das aktuelle Geschehen informieren. Dabei war auch der künftige Umgang mit Groß-Veranstaltungen ein Thema. Die Region Hannover untersagt alle Events mit mehr als 1000 Besuchern bis zum 22. März.

Der Stream zum Nachschauen.

