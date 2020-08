60 Sekunden - das ist Louisa Jones

Gegen 18 Uhr ist Louisa Jones beim Hörfestival dran.

Kennen Sie die Sängerin? In 60 Sekunden Vom Auftritt mit der Band Cursed Mirrors 2013, die Auftritte bei "The Voice of Germany 2016, ein Duett mit dem Kölner Songwriter Danny Latendorf in der Badewanne und in Solo im Wald bis zur 2020er-Single "Queen of the Dark".