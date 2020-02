Liveblog zum Sturm: Schule fällt aus – und der Verkehr normalisiert sich allmählich

Böen des Sturms „Sabine“ sind mit Windspitzen von fast Tempo 90 über Hannover gefegt. In der Region gibt es schulfrei. Die Verkehrslage beruhigt sich allmählich: Regionalzüge fahren – aber teils verspätet. Fernzüge sollen ab 10 Uhr wieder fahren. In Langenhagen sind für heute fast 20 Flüge gestrichen. Informationen zur Lage in unserem Liveblog.