Nordstadt

Dieses Jahr findet das Strangriede-Fest statt. Daran lässt Organisator Kurt Waag keinen Zweifel aufkommen. Das Straßenfestival am nördlichen Engelbosteler Damm läuft am 3. und 4. September zum 8. Mal in der Nordstadt, nachdem es im Vorjahr coronabedingt ausfallen musste. Allerdings treten die Rock- und Punkbands vor ungewohnter Kulisse auf: Das Publikum wird auf Bierbänken an Tischen sitzen.

Veranstalter reagieren flexibel auf Coronalage

„Absagen werden wir nicht. Wir reagieren hochflexibel auf die dann aktuelle Lage“, betont Waag vom Verein Engelbosteler Damm Nordstadt, der das Festival ausrichtet. Bei der aktuellen Inzidenz, die über 35 liegt, ist eine Außenveranstaltung mit 500 Gästen möglich. Niedersachsen will seine Corona-Regeln aber in der nächsten Woche anpassen. Waag rechnet damit, dass dann bei gleicher Inzidenz eventuell mehr Konzertbesucher zugelassen werden.

Der Verein plant mit rund 1000 Sitzplätzen, hat aber nur ein paar hundert Karten in den Vorverkauf gegeben. „Wir sehen dann, was am Tag selbst gültig ist und richten danach die Zahl der Karten aus, die wir an der Tageskasse verkaufen“, erläutert Waag. Die Besucher bekommen feste Plätze zugewiesen und müssen mit Nachweis geimpft, getestet oder genesen sein.

Tische stehen mit Abstand

Die Bierzelt-Garnituren für jeweils acht Konzertbesucher stehen mit Abstand, die Gäste müssen sich registrieren. Im Festivalbereich gibt es keinen Merchandising-Stand und auch keine Bratwurstbude.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Freitag wird es richtig rockig und Sonnabend läuft schöner Punk“, erzählt Waag. Dann treten „The Moorings“ auf, eine französische Band, die irischen Folk-Punk spielt. „Das sind Stimmungsmacher, eine richtig lustige Truppe.“ Ebenfalls am Sonnabend dabei: „Grundhass“, „Rotz auf der Wiese“ und „Catapults“. Zur Rock-Abteilung am Freitag gehören „Motorjesus“ und „Crossplane“, die auch schon in Wacken waren.

Das Stadtteilfest an der Strangriede startet an beiden Tagen jeweils um 15.30 Uhr am Engelbosteler Damm 100 bis 108. Tickets kosten für einen Tag 10 Euro, für beide Tage 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Örtliche Gewerbetreibende, Anwohner und auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Hannover unterstützen das Fest.

Von Bärbel Hilbig