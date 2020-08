Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, werden wir auch in Hannover und Region voraussichtlich auf Verbrennungsmotoren weitestgehend verzichten müssen. Wie bewegen wir uns zukünftig? Was können wir testen und von anderen lernen? Wie beleben wir die Innenstadt und wie helfen wir den Familien und der Wirtschaft? Genau das probieren wir jetzt aus. Die Initiatoren und Schirmherren von „ Hannover bewegt sich“ sind Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, und Hauke Jagau, Regionspräsident der Region Hannover – in Kooperation mit den Madsack Medien Hannover. Partner sind enercity, VW und Audi Automobile Hannover, GVH, Regiobus und Üstra. In den kommenden Monaten wollen wir Mobilität in Hannover einmal neu denken, die Herausforderungen annehmen und mit Ihnen diskutieren.

