Hannover/Langenhagen

Der schwere Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem voll besetzten Linienbus am Montagabend ist das wohl schwerste Unglück bei der Üstra in den vergangenen Jahrzehnten. Unternehmenssprecher Udo Iwannek nennt es daher einen „schwarzen Tag für den Nahverkehr in Hannover“. Dem Busfahrer werde nun umfassende psychische Betreuung angeboten. Bei der Kollision in Langenhagen starb eine junge Frau, 14 weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen. Unter ihnen sind drei Kinder.

„Wir sind sehr schockiert und betroffen“, sagt Iwannek. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der Getöteten sowie der Verletzten.“ Mindestens in den zurückliegenden 20 Jahren sei es bei der Üstra zu keinem vergleichbar schweren Unfall gekommen – weder mit einem Bus noch einer Stadtbahn. Intern werde der Zusammenstoß zwischen dem Bus der Linie 480 und einer Sattelzugmaschine aber vorerst nicht aufgearbeitet – das überlasse die Üstra der Polizei. Iwannek: „Wir haben vollstes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden.“

Hilfsangebote für Busfahrer eingeleitet

Gleichwohl will das Unternehmen den Busfahrer mit seinen schlimmen Erlebnissen nicht alleine lassen. „Unser Betriebsarzt steht auch Subunternehmern zur Verfügung“, sagt Iwannek. Für eine umfassende psychische Betreuung kooperiere die Üstra zudem mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die Verkehrsbetriebe wollen mit einem seelischen Betreuungsangebot auf den 45-Jährigen zukommen. Auch sein unmittelbarer Arbeitgeber Dau Bus aus Barsinghausen will dem Fahrer jede Unterstützung bieten: „Entsprechende Hilfsangebote sind bereits eingeleitet“, sagt Geschäftsführer Werner Leistner. Für seinen Betrieb sei es ebenso das schwerste Unglück seit Jahrzehnten.

Dau Bus stellte im Auftrag der Üstra das Fahrzeug für die Linie 480, das am Montag gegen 18.20 Uhr von einer Sattelzugmaschine gerammt wurde. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung von Vinnhorster Straße und Brinker Straße. Dort funktionierten zu dem Zeitpunkt die Ampeln nicht, nach Polizeiangaben hätte der 45-jährige Busfahrer dem Lkw Vorfahrt gewähren müssen. Bei der Kollision wurde eine 29-jährige Frau aus dem Bus geschleudert und getötet. 14 weitere Personen – darunter der Fernfahrer, Busfahrer und ein vierjähriges Mädchen – erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den 45-jährigen Dau-Bus-Mitarbeiter.

Üstra setzt seit Jahren auf Subunternehmer

Das Barsinghäuser Unternehmen ist bereits seit vielen Jahren als Subunternehmen für die Üstra tätig. Vor allem in den Randbezirken greifen die Verkehrsbetriebe laut Iwannek auf diverse Fremdfirmen zurück, um mehr Flexibilität im gesamten Liniennetz zu haben. „Das macht für die Sicherheit der Fahrgäste aber keinerlei Unterschied“, sagt der Üstra-Sprecher, „die Fahrer der Subunternehmen sind genauso gut ausgebildet wie unsere.“ Das bestätigt auch Dau-Bus-Geschäftsführer Leistner, sein 45-jähriger Mitarbeiter sei „ein erfahrener Kraftfahrer und kein Berufsanfänger“.

Von Peer Hellerling