Er hat es tatsächlich geschafft. Innerhalb von nur knapp zwei Wochen hat Herrenausstatter Rolf Eisenmenger zwei Geschäfte in der Luisenstraße zusammenlegen und umbauen lassen. Am Donnerstag war Eröffnung mit Kunden, Freunden und Geschäftspartnern. „Ich würde es wieder machen“, verrät Eisenmenger, „aber das hätte nie geklappt ohne meine Frau und die vielen tollen Handwerker.“

Rolf Eisenmenger eröffnet sein Lo&Go in der Luisenstraße

66 Jahre alt ist Eisenmenger inzwischen. Wenn andere sich zur Ruhe setzen, startet er noch mal durch. Warum er sich das antut? „Erstens macht es einfach Spaß“, sagt er. „Zweitens: Gucken Sie mal hier.“ Dann öffnet er eine Wandtür im Obergeschoss. Dahinter: Eine lange Reihe Hochzeitsanzüge, 608 Stück sind es. „Die waren alle bestellt für Hochzeiten, die wegen Corona verschoben wurden.“ Rund eine Million Euro weniger Umsatz habe er in diesem Jahr – aber auch das Wissen, dass fast alle Hochzeiten wohl irgendwann nachgeholt werden. Manch ein Anzug muss wohl umgenäht werden.

Der dritte Grund liegt in Eisenmengers Geschichte. In der benachbarten Galerie Luise hat er 1996 mit einem kleinen Geschäft angefangen. Nächstes Jahr ist das ein Vierteljahrhundert her. „Ich wollte immer zurück in die Luisenstraße“, sinniert Eisenmenger. Jetzt hat er dort sein Doppelgeschäft auf zwei Etagen mit rückwärtigem Hofgarten. „Hier soll es Kultur und fröhliche Treffen geben“, verspricht er. Auftakt: Am 30. Oktober stellt Günther Krabbenhöft sein Buch „Sei einfach du“ vor. Untertitel: „Zum Jungsein bist du nie zu alt“.

„Ständig neue Ideen“

Das passt auch zu Eisenmenger. „Er sprüht ständig vor neuen Ideen“, sagt Tetyana Chuprun, eine der beiden Filialleiterinnen in der Luisenstraße. Wer durch das neue Geschäft geht, darf sich ein wenig an den Herrenausstatter Georg Erdmann erinnert fühlen. Alles ist auf der Grenze von hochwertig zu spleenig, immer ein bisschen schräg, aber nie geschmacklos.

Rolf Eisenmenger (re.) mit Günther Anton Krabbenhöft, der Ende Oktober sein neues Buch im Lo&Go-Geschäft vorstellt. Quelle: Samantha Franson

Den Umbau hat Eisenmenger zusammen mit seiner Frau Cornelia Warnecke gemanagt. Die beiden Mittsechziger sind ein gutes Team. Und kümmern sich um die Gäste: DJ Robin Schulz gehört ebenso zum Kundenkreis wie Parodist Jörg Knör oder Schauspieler Sven Martinek. Auch Mr. Germany a.D. Oli Sanne ist gekommen, trägt aber heute keine Lo&Go-Kleidung. „So würden wir hier keinen rauslassen“, knurrt Eisenmenger ob des sehr legeren Stils.

Haben unter anderem den Holztresen gefertigt: die Oak Brothers, wie sich die Zwillinge David und Clemens Theil nennen. Quelle: Samantha Franson

Geschäft in der Windmühlenstraße läuft weiter

Zwölf Mitarbeitern gibt das 650-Quadratmeter-Geschäft Arbeit. Am alten Standort Windmühlenstraße, wo der Verkauf mit Preisreduzierungen weiterläuft, sind es weitere sechs. „Und wir suchen ständig gutes Personal“, sagt Eisenmenger. Einige Jahre will er noch weitermachen. „So lange, wie es Spaß macht und die Kunden kommen.“

Von Conrad von Meding