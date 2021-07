Hannover

Hannover hat sich als ausgezeichneter Veranstaltungsort auch während der Corona-Krise bewährt. Beim Location-Award, der jährlich die besten Veranstaltungszentren im deutschsprachigen Raum kürt, landeten in beiden Bewertungskategorien hannoversche Projekte auf dem jeweils ersten Platz. Mit dem Peppermint-Pavillon und dem Angebot der Messe deklassierte Hannover alle anderen Großstädte.

Location-Award 2021 für Online- und Hybrid-Formate

Wegen der Pandemie wurden diesmal ausschließlich Veranstaltungsorte nominiert, die sich auf Online-Streamingformate eingestellt hatten – ob ohne Publikum wie Peppermint-Event oder als Hybrid-Lösung mit Publikum wie der Messe-H’Up. Offenbar hatten die hannoverschen Initiatoren in beiden Bereichen die Nase vorn. „Wir waren schon sehr früh am Start und haben im Mai 2020 die ersten Veranstaltungen live gestreamt“, sagt Volker Tolksdorf von Peppermint-Event. Mehr als 250 Events habe man bereits aus dem Expo-Park organisiert: „Ich glaube nicht, dass irgendwer in Deutschland mehr geschafft hat.“

„Am Markt etabliert“

Bei der Messe frohlockt Geschäftsführer Jochen Klöckner ob der Auszeichnung: „Das H’Up war unsere Reaktion auf die Corona-Pandemie, und heute ist es ein Produkt, das sich im Markt etabliert hat.“ Bis zu 350 Gäste können bei Hybrid-Events auf der Bühne coronakonform dabei sein. Die größte Veranstaltung hatte bislang Swiss-Life mit einer achttägigen Show aller ihrer Marken zu Jahresbeginn gebucht, und nächste Woche läuft die Ideen-Expo mit 130 Schülerinnen und Schülern im H’Up.

Das Messe-Engagement ist eine echte Teamleistung der hannoverschen Veranstaltungsbranche. Außer der Messe selbst sind auch die Exposive-Mediengruppe und der Event-Mietservice im Boot. „Wir haben es geschafft, eine technische und logistische Ausstattung zu bieten, die im Bundesvergleich einfach gut ist“, sagt Exposive-Chef Helge Leinemann.

47 Bewerbungen

47 Veranstaltungsorte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten sich in diesem Jahr beworben. Hinter dem Location-Award steht das Eventlocation-Suchportal Fiylo aus Hannover. Sprecher Nicki Mehr weist Spekulationen zurück, dass man die hannoverschen Anbieter gezielt zu Gewinnern gemacht habe, aus Lokalpatriotismus sozusagen. Eine dreiköpfige Jury ohne Hannoverbezug habe aus den 47 Bewerbungen eine Nominiertenliste erstellt, aus der dann per Onlinevoting während der Veranstaltung die Preisträger gekürt wurden, sagt Mehr. Alles sei von einem Notar überwacht worden.

Tatsächlich haben in den Vorjahren zwar auch schon mal in Einzelkategorien etwa das Expo-Holzdach und Schloss Herrenhausen gewonnen – aber ansonsten Dutzende Eventlocations aus Berlin, München, Frankfurt, Köln und anderen Städten. Exposive-Chef Leinemann sagt zum diesjährigen Erfolg: „Ich glaube einfach, dass wir hier in Hannover einen so tollen Job gemacht haben, dass wir diesen Preis verdient haben.“

Von Conrad von Meding