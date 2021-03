Hannover

„Die Loccumer Straße darf nicht immer stärker zur Durchfahrtsstrecke degradiert werden“, finden die Mitglieder der Anwohnerinitiative Loccumer Straße (AIL). Die Anwohner schildern das Problem: Die Strecke durch das Wohngebiet mit einer Tempo-30-Zone und zwei Schulen, einer Kita und einem Alten- und Pflegeheim werde von Berufspendlern, Bewohnern der südlichen Umlandkommunen und Lastwagen, die das Gewerbegebiet als Ziel haben, als Abkürzungsroute genutzt.

Die Loccumer Straße verläuft parallel zur Hildesheimer Straße. Doch die Hildesheimer Straße verliere durch zahlreiche Bedarfsampeln und Parkregelungen immer mehr ihre Attraktivität als Hauptverkehrsstraße, sodass die Loccumer Straße als Schleichweg herhalten müsse, kritisiert die Anwohnerinitiative. Der Bezirksrat hat dem Antrag der CDU-Fraktion vom 18. Februar, eine Langzeit-Verkehrszählung durchführen zu lassen, einstimmig zugestimmt. Es sei wichtig, dass die Verkehrszählung auch in den Hauptverkehrszeiten und außerhalb der Schulferien stattfinde, um ein realistisches Bild der Verkehrslage zu zeichnen.

Vorfahrt für Radfahrer?

Die SPD-Fraktion hatte in der jüngsten Bezirksratssitzung am 11. März in ihrem Antrag einen einmaligen Runden Tisch in Wülfel zum Ende des zweiten Quartals gefordert. Zunächst solle sich der Bezirksrat die Straße bei einem gemeinsamen Ortstermin ansehen. Dann solle weiter über die Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Verkehrsberuhigung und eventuellen Umgestaltung der Loccumer Straße gesprochen werden, so die SPD.

Dazu einladen wolle man den Interkreis – also eine Delegation des Bezirksrats –, Teilnehmende der Anwohnerinitiative, Vertreter der anliegenden Schulen, der Kita und des Alten- und Pflegeheims, Vertreter des ADFC sowie Verantwortliche der Bauverwaltung und Fachleute für Verkehrsberuhigung. „Der Termin sollte als Arbeitstreffen ohne öffentliche Beteiligung erfolgen“, heißt es im SPD-Antrag weiter. Auf Wunsch der CDU wurde der Antrag in die Fraktionen gezogen. Zeitnah will sich der Bezirksrat erneut mit dem Thema befassen, voraussichtlich in der nächsten Sitzung.

Die Anwohnerinitiative bietet eigene Lösungsvorschläge an. Radfahrer sollen zwischen der Straße am Mittelfelde und der Völgerstraße Vorfahrt bekommen und auch Fußgänger sollen diese sicher überqueren können. Außerdem fordern die Mitglieder, die Durchfahrt unattraktiver zu machen. So solle die Fahrbahn zwischen Marahrensweg und Im Wölpfelde durch Markierungen oder Querparkplätze verengt werden. Auf Höhe der Kardinal-Bertram-Schule wünschen sich die Anwohner einen gesicherten Überweg. Weiterhin schlagen sie einen Testlauf vor, ob Lenkungsmaßnahmen wie Abbiege- und Einfahrtverbote von und gegebenenfalls in die Straße Am Mittelfelde den Schleich- und Durchgangsverkehr mindern könnte.

Von Lisa Eimermacher