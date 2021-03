Linden-Nord

Sie sind eine Institution im Stadtteil und darüber hinaus: Seit 17 Jahren gibt es die Waschweiber an der Limmerstraße 1. Der kultige Kombiladen aus Waschsalon und Gastronomie hat nicht nur in Linden viele Fans. Doch nun ist Schluss: Am 31. März geben die beiden langjährigen Betreiberinnen Aliki Manoli und Veronique Sparacello ihren Betrieb auf. „Es macht in diesem langen Lockdown einfach keinen Sinn mehr“, sagt Manoli. „Wir können nicht jeden Monat neue Schulden machen.“

Der Abschied nach so langer Zeit falle schwer, erklärt die 51-Jährige. Dennoch blicken sie und ihre Geschäftspartnerin optimistisch in die Zukunft: Sie haben schon neue gastronomische Pläne, die sie – je nach Corona-Lage – so bald wie möglich verwirklichen wollen. Und auch für das Ladenlokal der Waschweiber haben sich bereits Nachfolger gefunden: Emrullah Bulut und Cihan Kayan eröffnen dort voraussichtlich am 3. April das Lavanta, ein Lokal mit vegetarisch-veganer Note.

Nur noch ein Drittel der Umsätze

Viele Kunden bedauern das Aus für die Waschweiber. „Es sind hier immer wieder Leute vorbeigekommen, die mich überreden wollten weiterzumachen“, berichtet Manoli. Der neue Betreiber habe eine Kooperation angeboten. Doch die Entscheidung sei endgültig. „Wir sind wegen Corona seit einem Jahr am Rumkrepeln, da musste dieser Schnitt jetzt sein.“ Zwar hatten die Waschweiber im Lockdown einen Außerhausverkauf angeboten, aber die Einnahmen hätten die Verluste längst nicht wettgemacht: „Wir hatten nur noch ein Drittel unserer Umsätze, aber die gleichen Fixkosten.“ Auch weil Kunden, die sonst den Waschsalon nutzten, sich unterdessen eigene Waschmaschinen gekauft hätten.

Die vom Bund gewährten November- und Dezemberhilfen für Umsatzausfälle in der Gastronomie hätten sie wegen dem Geschäftsmodell mit dem Waschsalon nicht in Anspruch nehmen können, erklärt Manoli. Als dann zumindest die beantragte staatliche Unterstützung für die Fixkosten auf dem Konto war, habe ihre Bank diese sogleich einbehalten, weil der Dispokredit überzogen war. „Das hat für uns dann den Ausschlag gegeben, aufzuhören.“

Neue Perspektiven in Sicht

Trotz der aktuellen Lage wirkt Manoli zuversichtlich. „Veronique und ich lieben unseren Beruf, wir sind beide Frohnaturen, und wir werden uns jetzt nicht auf die Parkbank setzen und Däumchen drehen“, versichert sie. Wann und wo sie mit einem neuen Gastrokonzept an den Start gehen, will sie noch nicht verraten. Allerdings: „Das wird nicht mehr in Linden sein.“

