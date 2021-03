Anhaltender Lockdown - Einzelhandel in der Corona-Krise: Geschäfte in Innenstadt leuchten in rotem Licht

Mit der Aktion „Der Handel leuchtet rot“ wollen die Einzelhändler auf ihre existenzbedrohende Lage aufmerksam machen. Dafür haben sie ihre Fassaden und Schaufenster illuminiert. Sie fordern eine schnelle Wiedereröffnung der Geschäfte.