Die Menschen sehnen sich nach Normalität – mit Sozialkontakten, Unternehmungen, Reisen, Sport und Kultur. Inhaber und Beschäftigte von Restaurants, Hotels und Einzelhandelsgeschäften fürchten in der Corona-Krise um ihre berufliche Existenz und dringen auf ein baldiges Ende des Lockdowns. Wie sollen Bund und Länder nun vorgehen? Leserinnen und Leser der HAZ vertreten dazu unterschiedliche Standpunkte.

Leser Peter von Sassen aus Hannover: „Am gesundem Menschenverstand orientieren“

Ich kann die fast ultimativen Rufe mancher Politiker und Interessenvertreter nach schneller Öffnung nicht nachvollziehen. Wir hatten uns auf eine Corona-Ampel geeinigt – die zeigt erst bei einer Inzidenz von unter 35 auf Grün.

Die Argumente, es gebe in Handel und Gastronomie wirksame Hygienekonzepte, genügen nicht, um eine schnelle Öffnung zu rechtfertigen. Was damit erreicht wird, haben wir bei dem zu zaghaften Lockdown im November erlebt. An den Folgen knabbern wir immer noch! Und leider lehrt die Erfahrung auch, dass sich viele Menschen offensichtlich doch nicht so diszipliniert an die Auflagen halten.

Solange individuelles Vergnügen und Ignoranz Einzelner die Zahlen hochhalten, müssen die wohlmeinenden anderen eben leider noch etwas Geduld haben.

Auch die von manchen Politikern herbeigeredete Abnahme der Bereitschaft, die Konzepte der Regierung größtenteils zu akzeptieren, kann ich weder in unserem Freundes- und Bekanntenkreis noch bei aktuellen Umfragen nachvollziehen. Hier wird vieles politisch ausgeschlachtet, was auf Dauer ganz anderen Zielen dienen soll. Die AfD lässt grüßen. Und die FDP scheint immer noch auf der Suche nach Inhalten zu sein, die CDU und SPD gerade in der Corona-Situation bislang gut besetzt haben. Wir sollten uns bei der Diskussion und der Auseinandersetzung um die Corona-Maßnahmen weiterhin an unserem gesunden Menschenverstand orientieren – und nicht an interessengesteuerten Parolen. Peter von Sassen, Hannover

Leser Heiner Behrens aus Lehrte: „Impforganisation ist ein Desaster“

Niedersachsen würde nach aktuellen Berechnungen als letztes Bundesland einen Inzidenzwert von unter 35 erreichen. Verwundert das? Schulstart im Präsenzunterricht als erstes Bundesland ohne vernünftiges Konzept, keine Lüftungsanlagen beschafft, keine FFP2-Masken, keine Schnelltests, keine Ideen für zeitweiligen Projektunterricht im Freien, großen Räumen etc., kein Einsatz zusätzlicher Busse (würde den gebeutelten Reisebusunternehmen guttun) für eine gefahrlosere Schülerbeförderung. Stattdessen Ministerpräsident Weil: „Die Eltern wissen am besten, was für ihre Kinder gut ist.“ Impfquote in Niedersachsen: Schlusslicht! Impforganisation: ein einziges Desaster.Heiner Behrens, Lehrte

Leser Dietrich von Saldern aus Springe: „Lockdown bis null Ansteckungen“

Wir befinden uns in einer furchtbaren Situation. Es werden weitere gefährliche Mutationen auftreten. Ansteckungsstärke und Immunität gegen Antikörper sind Selektionsfaktoren. Durch das Impfen begünstigen wir die Verbreitung von Mutationen, die gegen die Impfung immun sind. Hilfreich ist nur ein Lockdown bis null Ansteckungen. Ich freue mich, wenn meine Mutmaßung widerlegt werden kann. Dietrich von Saldern, Springe

Leserin Christine Rokitensky aus Laatzen: „Da kann man nur depressiv werden“

Man hört immer nur, welche Auswirkungen dieser Lockdown auf Kinder hat. Ja, das ist nicht leicht für die Zwerge. Aber sie haben ihr ganzes Leben noch vor sich und werden sicher bald nicht mehr an die Einschränkungen denken. Von den Einschränkungen für Rentner redet jedoch niemand! Nach einem arbeitsreichen Leben könnte man jetzt endlich sein Leben genießen, reisen, kulturelle Angebote annehmen, sich mit Freunden treffen, mit ihnen etwas unternehmen, ein Fitnesscenter besuchen ... So viele Jahre bleiben ja nicht mehr, in denen man diesen Aktivitäten nachgehen kann. Wir mussten zum vierten Mal unseren Urlaub absagen. Wenn ich dann lese, dass Großfamilien sich über jegliche Regeln hinwegsetzen und junge Leute Riesenpartys feiern (abgesehen von Corona-Leugnern, die sich an keine Regeln halten), wird man richtig wütend, weil es durch die unkon­trollierte Ausbreitung des Virus immer weitere Einschränkungen gibt, die auf unsere Lebensqualität gehen. Da kann man ja nur depressiv werden. Christine Rokitensky, Laatzen

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leserin Carolin Beckmann aus der Wedemark: „Entscheidungen immer konfuser“

Die Entscheidungen der Bundes- und der Landesregierung werden immer konfuser, willkürlicher und immer weniger nachvollziehbar. Bei der Öffnung der Friseure dürfen sich auf 80 Quadratmetern acht Personen aus acht Haushalten treffen, die sich ein bis zwei Stunden im Salon aufhalten. In der Kosmetik sind immer nur zwei Personen aus zwei Haushalten zusammen und keine weiteren Kundenbegegnungen, das Geschäft muss aber geschlossen bleiben. Beim Friseur gilt eine Fläche von zehn Quadratmetern pro Person, der Lebensmittelhandel darf nur eine Person je 20 Quadratmeter zulassen. Diese Konfusionen tragen nicht zum Verständnis in der Bevölkerung bei.Carolin Beckmann, Wedemark

Leser Heinz-Günter Jahn aus Laatzen: „Argumentation bewirkt das Gegenteil“

Teile von Medien, Politik und Wissenschaft wissen offensichtlich nicht recht, was sie mit einfach dahingeworfenen Worten bewirken. Manche Aussagen haben das Potenzial, sich in immer mehr Köpfen latent festzusetzen. Im Zuge der grundsätzlich zielführenden Corona-Regeln wird propagiert, dass sich mit „Wohlverhalten“ gegenüber den Regeln des Staates Freiheitsrechte „erarbeiten“ lassen oder eben Freiheitsrechte eingebüßt werden. Wobei die Regeln allein von „Gremien“ des Staates festgelegt werden. Die Menschen sollen „motiviert“ werden, diese Regeln strikt einzuhalten. Es wird suggeriert, dass bei Nichteinhaltung allein die Bürger für die weitere Ausbreitung des Virus verantwortlich sind.

Die Regeln sind im Wesentlichen nachvollziehbar und sinnvoll, das mit oben genannter Argumentation interpretierbare Gedankengut jedoch nicht. Dies kann in Teilen der Bevölkerung das Gegenteil bewirken, wirkt spaltend und ist einer Gesellschaft unwürdig, in der der ganz überwiegende Anteil eigenverantwortlich, regelkonform und selbstbewusst agiert. Diese tendenzielle Argumentation birgt die Gefahr einer schleichenden Hinwendung zur Bildung von Strukturen, die eine freiheitliche Demokratie nicht gerade voranbringen. Mögliche Folgen sind in China sichtbar. Dort vergibt der Staat auf Basis von Regeln und ständiger Beobachtung der Menschen „Wohlverhaltenspunkte“, die Privilegien oder eben fein abgestufte Sanktionen nach sich ziehen. Heinz-Günter Jahn, Laatzen

Leser Werner Fischer aus Großburgwedel: „Einzelhandel hat alles für die Kunden getan“

Ich kann nicht verstehen, warum ohne große Überlegungen der Lockdown verlängert wird. Die kleinen Einzelhändler haben alles gegen die Pandemie getan, was vom Gesetzgeber verlangt wurde. Sie haben sich in Unkosten gestürzt, um die Hygienevorschriften zu erfüllen. Sogar die Anzahl der Menschen, die sich jeweils im Geschäft aufhalten durften, wurde strengstens überwacht. Warum konnte man diese Geschäfte nicht schon vor längerer Zeit oder auch jetzt bereits öffnen lassen? Ich frage mich, ob unsere verantwortlichen Politiker sich schon mal mit offenen Augen und Ohren draußen aufgehalten haben, oder wird einfach so am grünen Tisch entschieden? Es wird Zeit, dass man nicht nur die wenig aussagekräftige Inzidenzzahl als absolute Größe für einen Lockdown heranzieht. Werner Fischer, Großburgwedel

Leserin Agnes Vogelsang aus Wunstorf: „Große werden reicher, Kleine gehen baden“

Und wieder gehen die kleinen mittelständischen Läden leer aus. Was mir schon lange auf der Seele brennt: Gehe ich in die großen Supermärkte, kann ich alles kaufen: Kleidung, Elektroartikel, Schuhe, Bücher, was das Herz begehrt. Dort tummeln sich mehr Kunden im Laden als in Fachgeschäften, die für die Hygienemaßnahmen alles Erdenkliche getan haben. Die Großen werden immer reicher, und die Kleinen gehen baden. Was für eine Gleichbehandlung. Es wird höchste Zeit, dass sich was ändert. Agnes Vogelsang, Wunstorf

Leser Dr. Peter Hauke aus Hemmingen: „Lockdown führt auch zu verkürztem Leben“

Warum werden Erkenntnisse von (Kinder-)Psychologen, Pädagogen, Gerontologen, Soziologen und Ökonomen nicht berücksichtigt? Dann würden auch die Negativwirkungen der Restriktionen deutlicher. Kinder haben durch Schulausfall nicht aufholbare Defizite, Selbstständige stehen vor dem Aus, Arbeitnehmer müssen um ihren Job bangen, durch Ausfall von Freizeitsport leidet die Volksgesundheit ebenso wie durch verschobene OPs, Rehas etc. Home­office in Verbindung mit Kita- und Schulausfall führt zu familiärem Stress, Alleinlebende leiden unter Einsamkeit, Depressionen nehmen zu. Alles führt vermutlich aufgrund der gesundheitlichen, finanziellen und bildungsmäßigen Folgen zu einem insgesamt verkürzten Leben. Eine Rückkehr zum normalen Leben einschließlich Öffnung der Geschäfte, Restaurants, Reisemöglichkeiten usw. ist überfällig. Es gibt für alle Lebensbereiche monatelang praktizierte Hygienemaßnahmen. Wann kommt der Stufenplan?

Bei den Impfstoffen werden insbesondere die älteren Mitbürger bevorzugt. Aber auch ärztliches Personal, Pflegekräfte, Polizisten, Lehrer und Erzieher, Kassiererinnen in Supermärkten und andere mit vielen täglichen Kontakten sollten priorisiert werden – sie sind systemrelevant. Die Corona-Politik durch Lockdown ohne erkennbares Ende sollte aufgegeben werden. Dieses beinhaltet die lockere Geldpolitik auf allen Ebenen. Wie sollen die Schulden bei geringeren Steuereinnahmen ausgeglichen werden? Zugelassen werden sollten wieder Menschenansammlungen bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und anderen vergleichbaren Ereignissen unter Berücksichtigung der AHA-Regelungen und der Erkenntnisse der Wissenschaft zur Virusverbreitung. Zielsetzung sollte nicht das Vermeiden möglichst jeder Infizierung und somit ein nahezu endloser Lockdown sein, sondern die Rückkehr zum normalen Leben unter Berücksichtigung der dauerhaften Gefahren des Covid-19-Virus und seiner Mutationen.Dr. Peter Hauke, Hemmingen

Leser Dr. Hans-Joachim Ritz aus Hannover: „Immunsystemstärkung ist beste Vorbeugung“

Angesichts der psychischen Belastungen bei Eltern und Kindern und der drohenden Lerndefizite bei einer ganzen Generation Heranwachsender sollten Lockdowns als absolute Notfallmaßnahmen auf maximal 14 Tage beschränkt werden. Erfolgreiche Maßnahmen der Anti-Pandemie-Strategie könnten weiter ausgebaut werden: Eine Förderung von Homeoffice und Fernschulung entlastet Umwelt und Berufsverkehr. Die Akzeptanz der Maskenpflicht könnte gesteigert werden, wenn komfortablere Masken entwickelt würden, die bei guter Filterwirkung leichter zu tragen sind, die (gerade für Kinder) individueller gestaltbar sind, zum Beispiel mit Tiergesichtern, oder die die Gesichtszüge des Gegenübers durchscheinen lassen. Die Kontaktbeschränkungen jedoch müssen auf Dauer, unter welchen Auflagen auch immer, aufgehoben werden.

Die Informationskampagne des Pandemiemanagements sollte stärker auf die Förderung risikobewussten Verhaltens und gesundheitsfördernder Maßnahmen ausgerichtet werden. Die beste Infektvorbeugung ist die Stärkung des Immunsystems. Es muss sichergestellt werden, dass alle Bürger durch eine ausgewogene Ernährung und gegebenenfalls zeitweilig auch durch Nahrungsergänzungsmittel ausreichend mit ihnen versorgt werden. Auch Bewegung an frischer Luft wie auch geistige Beweglichkeit für die sind wichtig für die Abwehrkraft. Dr. Hans-Joachim Ritz, Hannover

