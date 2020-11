Hannover

Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Hier unser Rezept: Chawanmushi mit Pilzen und Forellenkaviar

Durchdachte Feinschmeckerküche erwartet den Gast im Handwerk Restaurant am Altenbekener Damm, in dem Thomas Wohlfeld die Kochlöffel schwingt. Im Lockdown-November (27. bis 29.) bietet das Lokal ein besonderes Schmankerl an: Ein 4-Gang-Menü zum Mitnehmen für 59 Euro.

Chawanmushi ist eine japanische Eierspeise. Quelle: privat

Zutaten (für 4 Personen):

· 4 Eier (L)

· 400ml Hühner- oder Gemüsefond

· 20ml Sojasauce

· 200g Pilze, gewürfelt (Champignons oder Kräuterseitlinge)

· 50g Butter

· 50g Panko (japanisches Paniermehl)

· 1 Glas Forellenkaviar

· ½ Bund Schnittlauch, im Röllchen geschnitten

· Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Das Chawanmushi ist eine japanische Eierspeise ähnlich dem Eierstich. Hierfür die Eier mit dem Hühner- oder Gemüsefond und der Sojasauce verquirlen und in ofenfeste Tassen oder Schalen füllen. Die Masse kann im Ofen bei 80 Grad für 15-18 Minuten oder im Dampfgarer für 8-9 Minuten gegart werden. In einer Pfanne werden mit etwas Butter die Pilzwürfel anbraten. Panco zu den Pilzen in die Pfanne geben, bis es eine goldbraune Farbe hat. Noch mit einer Prise Salz abschmecken und auf das fertige Chawanmushi geben. Forellenkaviar und Schnittlauchröllchen auf dem Gericht anrichten werden.

Von Hannes Finkbeiner