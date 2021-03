Hannover

Hendrik Hoppenstedt, -CDU-Staatsminister im Bundeskanzleramt, hat die Kritik von Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) am Inzidenzwert als zentralem Gradmesser für Lockdown und Lockerungen zurückgewiesen. Auch die Vorwürfe zum sogenannten Impf-Chaos kann der CDU-Politiker im HAZ-Interview nicht nachvollziehen.

HAZ-Leser und -Leserinnen diskutieren Hoppenstedts Haltung lebhaft. Hier der Überblick der Stimmen und Stimmungen.

Leser Christopher Bodirsky aus Hannover: „Zahlen sind nicht unbestechlich“

Der Gegensatz zu den sehr guten Interviews mit den drei Oberbürgermeistern, also Profis von der Front, ist das Interview mit Hendrik Hoppenstedt hochgradig ärgerlich. Speziell seine Aussage, dass der Inzidenzwert ein „unbestechlicher“ Wert sei in dem Sinne, dass man darauf aufbauend Maßnahmen gut begründen kann. Dazu ein Beispiel aus der Praxis: In der ersten März-Woche wurden 70 000 Tests mehr durchgeführt als in der Woche davor. Bei einer Positivrate von 6 Prozent bedeutet das 4200 Infizierte pro Woche mehr.

Im Klartext: Eine Steigerung um 800 Infizierte pro Tag ist in der ersten März-Woche alleine auf eine geänderte Anzahl der Testungen zurück zu führen und nicht etwa auf die Mutationen. Soviel zu den „unbestechlichen“ Zahlen, auf deren Basis aber weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Wenn ein Politiker derartigen Unsinn erzählt, muss man sich nicht wundern, wenn die Politik an Akzeptanz verliert – mit allen Folgen für die Akzeptanz der Regeln.

„Impfungen fließen in den Inzidenzwert gar nicht ein“: Hauke Jagau (links) mit Mediziner Matthias Vonnemann (M.) und Andreas Henke von der Feuerwehr im Impfzentrum auf dem Messegelände. Quelle: Samantha Franson

Leser Christian Voges aus Hannover: „Öffnungen orientieren sich an Statistik“

Kritik herrscht nicht am Inzidenzwert per se, sondern an der undurchsichtigen und unterschiedlichen Erhebung dieses Wertes. Vom Landesministerium wurde in den vergangenen Wochen und Monaten stets ein Inzidenzwert von über 100 ermittelt, das RKI meldete mehrfach einen Inzidenzwert von unter 100. Würden die Werte des RKI gelten, wäre die Region Hannover keine Hochinzidenzkommune geworden. Zwischendurch lagen die vom RKI gemeldeten Inzidenzwerte zwei Tage hintereinander unter 100, während das Ministerium mehr als 100 angab. Schulöffnungen, Kontaktbeschränkungen und Geschäftsöffnungen orientieren sich derzeit nicht am „Infektionsgeschehen“, sondern an statistischen Erhebungen.

Leserin Marion Schulze aus Hannover: „Kritische Nachfragen nicht abbügeln“

Das aus meiner Sicht arrogante Antwortverhalten des Herrn Hoppenstedt ist wirklich unerträglich. Erkennbar fehlt ihm die Bodenhaftung. Kritische und berechtigte Nachfragen sollten nicht in dieser Weise vom hohen Ross eines Staatsdieners abgebügelt werden. Schade, die Bereitschaft zu sachlicher Auseinandersetzung ist in dieser problematischen Zeit hilfreicher.

Leserin Anne Dalig aus Wunstorf: „Konzepte werden benötigt“

Herr Hoppenstedt verteidigt das Pandemiekonzept der Regierung und betont, wie gut wir bis jetzt durch die Krise gekommen sind. Das mag statistisch gesehen stimmen. Aber dennoch bleiben viele Menschen mit der derzeitigen Strategie auf der Strecke. Fast alle Unternehmer haben Konzepte erarbeitet, um die Menschen, die bei ihnen einkaufen, zu schützen. Das wird ignoriert, die Geschäfte bleiben geschlossen! Kinder und Jugendliche werden nicht berücksichtigt, Schulen und Kitas bleiben geschlossen oder in Notbetreuung.

Die Angst vor einer dritten Welle lässt die Verantwortlichen starr wie das Kaninchen vor der Schlange verharren. Ein Durchimpfen der Bevölkerung ist richtig, dauert aber viel zu lange. So kann es, besonders im Sinne unserer Kinder, nicht mehr weitergehen! Es wird Zeit, dass alle begreifen, dass wir dieses Virus nicht bezwingen können. Wir müssen lernen, mit ihm zu leben – dafür benötigt es Konzepte.

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leser Detlef Senst aus Wunstorf: „Einfallsloser Kurs“

Herr Hoppenstedt hat also noch kein gutes Argument gegen den aus seiner Sicht „unbestechlichen“ Inzidenzwert als Maßstab gehört. Das dürfte allerdings daran liegen, dass er ebenso wenig wie seine Chefin im Kanzleramt bereit ist, sich einem tatsächlich kritischen Diskurs zu stellen. Immerhin haben neben einer Reihe renommierter Wissenschaftler unlängst alle Berliner Amtsärzte mit guten Gründen gefordert, die Maßnahmen nicht mehr an starre, wenig aussagekräftige Inzidenzwerte zu knüpfen.

Dennoch hält es das Kanzleramt nicht für nötig, sich mit dieser Forderung konstruktiv auseinanderzusetzen, sondern verfolgt einen einfallslosen Kurs, der auf der Expertise des immergleichen Virologen, eines weisungsgebundenen Behördenleiters und weltfremder mathematisch-statistischer Modellierer beruht, für die Menschen nur Rechengrößen sind.

Im Falle Hoppenstedts zeigt sich zudem ein – gelinde gesagt – unterentwickeltes Demokratieverständnis, wenn er der Meinung ist, die von den „gewählten Regierungschefs demokratisch getroffenen Leitlinien“ dürften nicht in Frage gestellt werden. Da hat offenbar jemand nicht verstanden, dass dies zum Wesenskern der Demokratie gehört.

Leser Dietrich Stüwe aus Burgwedel: „Zeit einsetzen für Problemlösungen“

Die Beschönigungen durch Herrn Hoppenstedt zur missratenen Corona-Bewältigung sind an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Es wäre hilfreicher, er würde seine Zeit statt solcher Interviews mit konkreten Problemlösungen zu Impfungen, Tests oder Digitalisierung der Gesundheitsämter einsetzen.

Leser Dieter Poppe aus Isernhagen: „Eigenreflexion würde gut tun“

Am Anfang der Corona-Pandemie haben wohl die meisten Bürgerinnen und Bürger den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern eine sehr gute Schulnote für das Management gegeben. Im weiteren Verlauf der Geschehnisse entwickelte sich diese Note zu einem Mangelhaft bis Ungenügend. Warum? Nicht weil die Bürger die Situation nicht verstehen, sondern weil sie über die Arroganz und die fehlende Selbstreflexion der Verantwortlichen fassungslos sind. Wenn Herr Hoppenstedt nun fabuliert, dass es in anderen Ländern noch schlechter läuft, dann ist das genau die fehlende Selbstreflexion.

Worüber sind viele verärgert? Es wird eine Hotline eingerichtet, die im digitalen Entwicklungsland BRD völlig unzureichend ist. Die Terminvergabe per Internet ist wenig optimal für ältere Menschen. Die Einladungen basieren auf fehlerhaften Daten. Die EU bestellt zu spät zu wenige Impfdosen. Es gibt keine eindeutigen Verträge, obwohl Deutschland mit am Tisch sitzt. Ankündigungsminister Jens Spahn verspricht Massentest – Ergebnis: Alles nur Sprechblasen. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz haben eine Halbwertzeit von wenigen Stunden, jeder macht, was er will – und den Anderen verantwortlich. Öffnungen und Schließungen folgen im wöchentlichen Takt. Schulen und Kindergärten werden völlig allein gelassen. Politiker bereichern sich an der Pandemie.

Herr Hoppenstedt, was verlangen Sie eigentlich von uns Bürgern und Bürgerinnen, dass wir Ihnen auch noch Beifall klatschen? Ein wenig mehr Demut und Eigenreflexion würde Ihnen gut tun.

