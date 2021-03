Hannover

In vielen niedersächsischen Landkreisen öffnen am Montag wieder Schulen und Kindertagesstätten. Nach den Plänen der Landesregierung soll dann die schrittweise Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht starten. Vielerorts wird das auch funktionieren, in der Region Hannover gelten die Lockerungen für Schulen und Kitas allerdings derzeit als unwahrscheinlich.

Die Zahlen müssen stimmen

Derzeit dürfen nur Grund- und einige Förderschüler sowie Abschlussklassen Tage in der Schule verbringen – in halben Lerngruppen und immer abwechselnd. Vom 15. März an sollen die Jahrgänge fünf bis sieben sowie der zwölfte Jahrgang und weitere Förderschüler in die Klassenzimmer zurückkehren, ebenfalls im Wechselmodell. Ab Montag 22. März sollen dann die Schulen wieder für alle Jahrgänge im Wechselmodell offenstehen.

Voraussetzung ist allerdings, dass die Zahlen stimmen: Der Inzidenzwert muss unter 100 liegen. Und danach sieht es in der Region Hannover derzeit nicht aus. Während in den meisten anderen Landkreisen in Niedersachsen die Inzidenz teilweise deutlich unter 100 liegt, meldete das Landesgesundheitsministerium für die Region Hannover am Mittwoch sogar eine Sieben-Tage-Inzidenz von 121,1. Der besonders hohe Wert hat laut Region Hannover mit Meldeproblemen in der vergangenen Woche zu tun. Am Donnerstag wird der Wert voraussichtlich sinken. Allerdings gilt ein schneller Rückgang auf einen Wert unter 100 als unwahrscheinlich.

Drei Tage Inzidenz unter 100

Damit die Schulen wieder öffnen dürfen, muss der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Öffnungstag unter 100 liegen, erläutert der Sprecher des Kultusministeriums, Sebastian Schumacher. Weil es aber für die Schulen schwer wäre, an einem Sonntag den Schulbeginn zu organisieren und die Eltern und Kinder zu informieren, müsste der Wert schon am Donnerstag, Freitag und Sonnabend stabil unter 100 liegen, um am Montag die Schule starten zu lassen. Wenn also der Wert am Freitag erstmals unter 100 sinkt und auch so niedrig bleibt, starten Schulen und Kitas am Dienstag.

Die Region wollte sich am Mittwoch nicht dazu äußern, ob am Montag mit dem Schulstart zu rechnen ist. „Dazu können wir derzeit nichts sagen“, meinte eine Sprecherin. Eine Prognose sei nicht möglich.

In anderen Bereichen gilt die Sieben-Tage-Regel

Die Drei-Tage-Regel gilt dabei laut Niedersächsischer Landesverordnung nur für den Start von Schulen und Kitas. Wenn es um andere Erleichterungen geht, wie zum Beispiel die Ausweitung der Kontaktmöglichkeiten, muss die Inzidenz sogar an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen. Erst dann wäre nach Terminvergabe das Anprobieren von Jeans, T-Shirts oder Pullovern in Bekleidungsgeschäften erlaubt, derzeit darf nur ein individuell für den jeweiligen Kunden bestelltes Kleidungsstück anprobiert werden.

Von Mathias Klein