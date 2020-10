Hannover

Bregenwurst statt B-Movie: Das Lodderbast-Kino an der Berliner Allee baut um. Statt Kinofilme können Besucher nun Grünkohl genießen. Der Lodderbast wird nämlich zumindest vorübergehend zum Imbiss mit genau einem Gericht auf der Karte. Ab 31. Oktober soll es an fünf Tagen in der Woche Grünkohl mit Bregenwurst, Bier und Korn geben. „Wir haben ja keine andere Wahl“, sagt Johannes Thomsen, der das 39 Quadratmeter kleine Kino gemeinsam mit seiner Frau Wiebke auch in der Corona-Krise betreibt. „Der Laden ist seit März tot.“

Calenberger Palme statt Goldene Palme-Filme

Die Preisträger von niedersächsischen Programmpreisen besinnen sich in der Krise auf Familientraditionen. „Mein Vater macht den besten Grünkohl“, sagt Johannes Thomsen. Entsprechend möchte er nun unter dem Titel „Calenberger Palme“ auch das traditionelle Gericht anbieten und setzt auf regionale Spezialitäten. Der Kohl ist aus Isernhagen, die Kartoffeln kommen aus Neustadt, das Fleisch stammt aus der Fleischerei am Volgersweg. „Das Craftbeer kommt von Mashsee. Wir bieten biologisch hergestellte Waren. Feines Zeug aus der Region.“

Die Lebensmittelkontrolleure haben die Räumlichkeiten schon inspiziert. Die Gerichte werden nicht vor Ort gegessen, sondern über eine Durchreiche an die Kunden übergeben. „Der Spuckschutz ist schon aufgebaut.“ Geöffnet wird jeweils dienstags bis freitags von 12 bis 15 und von 18 bis 22 Uhr. Thomsen freut sich auf die Stammgäste und möchte einen Gast besonders einladen. „Wir freuen uns, wenn auch der HAZ-Restaurantkritiker Hannes Finkbeiner vorbeikommt.“ Wenn es ihm nicht schmecken sollte, lässt sich zumindest noch ausgelassen über Filmkultur sprechen.

Von Jan Sedelies