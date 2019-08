Groß-Buchholz - Lösung für die Vogelsiedlung: Achtköpfige Familie zieht um Die achtköpfige Familie, die seit Jahren für Ärger in Groß-Buchholz sorgt, wird die Vogelsiedlung verlassen. Dem Vermieter des Einfamilienhauses liegt eine schriftliche Kündigung vor.

Die Polizei und der Kommunale Sozialdienst fahren seit Jahren zu Einsätzen in die Straße Kranichzug in der Vogelsiedlung in Groß-Buchholz. Quelle: Tim Schaarschmidt