Dieser Teil der neuen Corona-Verordnung kam dann doch ziemlich überraschend. Am Sonntag hat Logopäde Michael Helbing, Leiter des Stimmkontor Hannover, erfahren, dass von dieser Woche an für seine Praxis neue Regeln gelten. Laut Bestimmung dürfen Logopäden nur noch Patienten behandeln, die einen negativen Corona-Test vorlegen können. „Das von einem Tag auf den anderen umzusetzen, ist schon reichlich viel verlangt“, sagt Helbing. Während der kompletten Lockdown-Wochen der Vergangenheit durften Logopäden ihre Patienten weiter behandeln – „mit allen erforderlichen Hygieneschutzmaßnahmen natürlich“. Und jetzt soll das, was in harten Zeiten möglich war, plötzlich nicht mehr gelten.

Woher sollen die Corona-Tests kommen?

Der Bundesverband der Logopäden ist bereits auf die Barrikaden gegangen, um für seine Mitglieder die Rücknahme der Verordnung zu veranlassen. „Abgesehen vom Kostenfaktor wissen wir ja nicht einmal, wo wir Tests für die Patienten bekommen können“, sagt Helbing.

Seine Kollegin Anne-Katrin Zapke aus der Nordstadt kann sich ebenfalls kaum vorstellen, unter diesen Bedingungen weiterzuarbeiten. „Seit Monaten behandeln wir unsere Patienten unter den erforderlichen Schutzvorkehrungen, ein täglicher Corona-Test ist einfach nicht machbar.“ Die Therapeutin und ihr Team arbeiten durchgehend mit Maske, manche – vornehmlich kleine – Patienten müssten diese allerdings zuweilen ablegen. „Bei Schluckübungen geht das einfach nicht anders“, betont Zapke.

„Die aktuell geltende Neufassung der niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus enthält eine Regelung, die nicht nachvollziehbar ist und als offensichtlicher Fehler gedeutet werden könnte“, heißt es in einer Anfrage des Bundesverbandes der Logopäden an das Sozialministerium in Hannover. Die Antwort ist bereits gekommen: „Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat bestätigt, dass ein negativer Corona-Test für jede logopädische Behandlung erforderlich ist.“

Neuregelung legt Praxen lahm

Das Ministerium begründet die Entscheidung mit dem hohen Aerosolausstoß bei einer logopädischen Behandlung und der Tatsache, dass sich die Notwendigkeit, die Maske abzulegen, häufig erst im Laufe der Behandlung ergebe. Im Übrigen seien die Betreiber eines Betriebes verpflichtet, auch die Mitarbeiter nach einem Testkonzept auf das Coronavirus zu testen.

Wie genau das in der Praxis funktionieren soll, wissen die Logopäden aber nicht. „Wer ist für den Test des Kunden verantwortlich, wer trägt die Kosten, wo gibt es diese Tests, wie alt darf der Test sein und wie muss ein Testkonzept der Einrichtung aussehen?“ fragen sich Zapke, Helbing und Kollegen. „Wir werden uns nun an die Ministerin wenden, da die Neuregelung faktisch zu einer Unmöglichkeit der therapeutischen Tätigkeit führt.“

