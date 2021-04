Hannover

Die Berufsfeuerwehr Hannover ist derzeit auf einem Betriebsgelände in Misburg-Süd im Einsatz. Auf dem Areal der Noris Entsorgungs GmbH am Lohweg steht eine Lagerhalle mit Müll in Vollbrand. Die Rettungskräfte sind mit drei Löschzügen vor Ort. Der Polizeihubschrauber kreist über dem Gelände, um die Arbeiten von oben zu überwachen. Die Feuerwehr geht von mehreren Drehleitern aus gegen die Flammen vor. Die Helfer haben die Bewohner der angrenzenden Stadtteile per Durchsagen im Radio aufgefordert, die Fenster und die Türen geschlossen zu halten und die Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Rauchsäule ist über dem gesamten Stadtgebiet zu sehen. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit unklar. Über mögliche Verletzte gibt es bislang keine Angaben.

Aus der brennenden Halle schlagen Flammen und schwarze Rauchwolken. Quelle: HAZ/RND

Unterdessen zog sich die dicke Rauchwolke vom Brandort am östlichen Stadtrand durch den Wind getrieben in grader Linie nach Westen über Kirchrode, Kleefeld, Südstadt und Zooviertel in Richtung der Innenstadt.

Von Tobias Morchner