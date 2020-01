Hannover

Michael Albert holt seine Kunden schon ins Haus, bevor sein Laden überhaupt aufmacht. Der gelernte Tischlermeister ist seit drei Jahren Unternehmer und Pionier wider den Verpackungswahn im Handel. Am Dienstag hat er seinen dritten „Lola-Loseladen“ eröffnet – nach den Filialen in der Südstadt und Linden nun mitten auf der Lister Meile. Damit die unverpackte Geschäftsidee auch beim dritten Mal in die Tat umgesetzt werden konnte, arbeiten Albert und sein Team mit Crowdfunding und Kundenkrediten, um die rund 120.000 Euro Investitionssumme pro Laden stemmen zu können.

Zinslose Darlehen von begeisterten Kunden

„Beim Crowdfunding geht es eher um kleinere Beträge zwischen 20 und 300 Euro, die gewissermaßen als Vorschuss in die Kasse kommen“, sagt der 59-Jährige. Kunden kauften dabei Gutscheine, die sie nach und nach in den Geschäften einlösen könnten. Ein Fünftel der Investitionssumme sei dadurch zusammengekommen, so Albert. Den Großteil aber machen private Darlehen aus. „Potenzielle Kunden sind begeistert und gewähren manchmal sogar zinslose Darlehen.“ Diese sind vertraglich genau geregelt und werden etwa ab Sommer 2020 kontinuierlich getilgt.

Regionale Milch aus der Zapfanlage

Grundsätzlich gibt es fast alles im Loseladen, was ein Haushalt benötigt. Lebensmittel, Drogerieartikel, Haushaltswaren, nur eben ohne Verpackung. Die frische Milch aus der Zapfanlage läuft in den beiden ersten Filialen buchstäblich am besten, „aber auch Nachfüllshampoo ist sehr gefragt“, so Albert. Der Geschäftsgründer findet es zudem folgerichtig, das Sortiment zu reduzieren, also etwa nicht 20 sondern nur vier ausgewählte Reissorten anzubieten. „Da fällt auch die Entscheidung viel leichter.“

Vier Gramm Gewürz oder 20 Kilo Haferflocken

Seine Tischlerei betreibt er nur noch selten, dort fertigt er die Spender aus Glas, Edelstahl und Holz, in denen die meisten der rund 400 Produkte im Loseladen abgefüllt werden – herkömmliche Plastikbehälter widersprechen Alberts nachhaltigem Konzept. Kunden können Behälter vor Ort erstehen oder von zuhause mitbringen, um sich wahlweise bei Reis, Müsli, Nüssen, Kaffee aber auch Drogerieartikeln wie Putzmitteln oder Seife zu bedienen. „Ab vier Gramm kann man bei uns einkaufen, und 20 Kilo Haferflocken gehen auch“, so der Chef, der mittlerweile ein Team von 35 Mitarbeitern inklusive zwei Auszubildende beschäftigt.

Der Anfang im Jahr 2016 war schwer

Das Geschäftsmodell des verpackungsfreien Einkaufs scheint sich zu bewähren. „Beim Start 2016 in der Südstadt mussten wir sehr kämpfen“, sagt Michael Albert. Der Laden sei nur langsam angelaufen. Mittlerweile brummt es in Linden und der Südstadt, an der Lister Meile standen schon Tage vor der Eröffnung interessierte Menschen vor der Tür. „Ganz offensichtlich ist das Konzept ein großes Thema, die Kunden wollen so einen Laden, da haben wir etwas richtig gemacht“, so Albert. Er betrachtet seine Geschäfte für unverpackte Waren als „Tante Emma-Läden in Selbstbedienung“

Das selbst entwickelte Spendersystem interessiert auch andere Läden

Auch die Lieferanten haben inzwischen nachgebessert bei der Nachhaltigkeit und bieten ihre Waren immer häufiger in großen 25-Kilogramm-Pfandbehältern oder Papiersäcken an. Einen Verband der Unverpacktläden gibt es längst, um die rund 180 deutschen Unternehmen zu vertreten.

Albert ist im Vorstand, und auch sein selbst entwickeltes hölzernes Spendersystem macht in anderen Läden Schule – auch im Ausland. Da an der Lister Meile nur rund 60 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen – „mehr ist bei den Mieten hier nicht möglich gewesen“ – sind die Behälter zweireihig aufgestellt. Die Mitte gehört den Gläsern mit süßen Leckereien.

Montags gibt’s Rabatt für Studenten

An der Lister Meile 64 wird das Geschäft täglich zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet sein, sonnabends zunächst bis 17 Uhr. Mit einer besonderen Rabattaktion will das Team den losen Einkauf auch Studenten und Auszubildenden ermöglichen. Immer montags gibt es für sie 20 Prozent Rabatt. Und in absehbarer Zeit will Albert noch ein viertes Geschäft in der Nordstadt eröffnen. „Mehr Wachstum braucht es dann aber nicht.“

