Hannover

Zehn bis 15 Prozent aller Corona-Infizierten leiden an Spätfolgen der Krankheit. Das besagen aktuelle Studien. Auch ein leichter Krankheitsverlauf oder eine symptomlose Infektion schützen offenbar nicht davor. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium fördert deshalb jetzt mit insgesamt zwei Millionen Euro vier Forschungsprojekte zu Ursachen und damit auch Behandlungsmöglichkeiten von Long Covid.

„Viele Menschen leiden langfristig unter so unterschiedlichen Symptomen wie Muskelschmerzen, chronischen Erschöpfungszuständen, Atemwegsproblemen oder Konzentrationsstörungen“, sagt Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. Sein Ministerium hat bereits 2020 das Covid-19-Forschungsnetzwerk Niedersachsen (COFONI) gegründet, in dem die in dem Feld führenden Einrichtungen zusammenarbeiten.

Corona: Risiken für ältere Menschen – Studie 1:

Eine Studie untersucht jetzt die langfristige Immunantwort älterer Menschen auf Sars-CoV-2. Sie sind besonders anfällig für Infektionen mit dem Virus und haben ein höheres Risiko, schwer zu erkranken. Viele sind deshalb von Long Covid betroffen. Beteiligt an der Studie „LISE – Long-term immune responsiveness of senior individuals to SARS-CoV-2“ sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI), des Zentrums für Individualisierte Infektionsmedizin (CiiM) in Hannover, des Deutschen Primatenzentrums und der zentralen Biobank der MHH (Hannover Unified Biobank).

Manche Menschen leiden nach einer Corona-Infektion längerfristig unter chronischen Erschöpfungszuständen, Atemwegsproblemen oder Konzentrationsstörungen. Quelle: Karin Kaiser / MHH

Studie 2: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es

Um neue Behandlungsmethoden geht es in einer Studie von MHH und Universitätsmedizin Göttingen. Fachleute aus Pneumologie, Innerer Medizin, Intensivmedizin, Neurologie und Immunologie untersuchen dafür Patientinnen und Patienten an den beiden Universitätskliniken. Die Forscher wollen die oft unspezifische Symptomatik von Long Covid klassifizieren und maßgeschneiderte Behandlungsstrategien jeden Kranken entwickeln. Diese Studie startet zum 1. März 2022.

Studie 3: Was geht mit RNA?

Eine dritte Studie beschäftigt sich ab 1. Februar mit bestimmten RNA-Molekülen des Coronavirus. Erste Forschungsergebnisse an Zellkulturen zeigen bereits, dass sich diese ringförmig geschlossenen, funktionellen RNAs gezielt manipulieren lassen, um eine Corona-Infektion zu unterdrücken. Das wollen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem MHH-Institut für Molekulare und Translationale Therapiestrategien und des Twincore-Zentrums für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung zunutze machen.

Studie 4: Schäden an den Atemwegen

Das vierte Projekt befasst sich mit der Auswirkung einer Corona-Infektion auf die Schleimhautschicht in den Atemwegen. Die dort sitzenden Epithelzellen mit ihren beweglichen Flimmerhärchen schützen vor Krankheitserregern. Ziel sind neue Erkenntnisse zur Schädigung und Regeneration des Systems und die Folgen für die Lungenfunktion, den Sauerstoffaustausch und die Belastungsfähigkeit. Die gemeinsame Studie von HZI und Tierärztlicher Hochschule Hannover startet zum 1. April 2022.

Von Bärbel Hilbig