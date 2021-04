Hannover

Das Gesundheitsamt Hannover will die Luca-App nutzen, um Infektionen mit dem Coronavirus besser nachverfolgen zu können. Jetzt gerät die App wegen mutmaßlicher Sicherheitslücken immer stärker die Kritik. Das Gesundheitsamt hält trotzdem grundsätzlich an dem Programm fürs Smartphone fest. Man habe die Regionsverwaltung bereits mit dem Luca-System verknüpft, sodass das Gesundheitsamt die von der App übermittelten Daten bearbeiten könne. „Die Region Hannover prüft aber fortlaufend, welche anderen Entwicklungen auf dem Markt sind“, teilt Regionssprecherin Christina Kreutz auf Nachfrage der HAZ mit. Zudem werde man sich Erfahrungsberichte mit der Luca-App aus anderen Orten ansehen.

Rapper Smudo wirbt für Luca-App

Die Luca-App hat es zu einer gewissen Popularität gebracht, weil der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier für das Programm wirbt. Ziel der App ist es, Infektionsketten schneller aufzuspüren. Mithilfe der App können Gäste eines Restaurants, eines Kinos oder eines Fitnesscenters ihren Besuch dokumentieren. Die Daten werden verschlüsselt an das Gesundheitsamt übermittelt. Stellt sich heraus, dass sich eine infizierte Person in der jeweiligen Einrichtung aufgehalten hat, können Kontaktpersonen schnell ermittelt werden. Das Verfahren ist recht simpel: Wer beispielsweise ein Geschäft betritt, scannt am Eingang einen QR-Code, beim Verlassen loggt sich der Anwender wieder aus. Meldet später ein Nutzer eine Corona-Infektion über die Luca App, kann das Gesundheitsamt alle potenziellen Kontaktpersonen benachrichtigen.

Es hapert bei der Datenkontrolle

Kritiker wenden allerdings ein, dass die App die Daten der Nutzer nicht vollständig anonymisiert – anders als etwa die offizielle Corona-Warnapp. Ein weiterer Vorwurf: Niemand kontrolliert, ob die Daten, die Nutzer in das Programm einpflegen, auch korrekt sind. Am Ende basiert das System auf Treu und Glauben. Wozu das führen kann, hat der Satiriker Jan Böhmermann jetzt öffentlichkeitswirksam vorgeführt, als er sich unter falschem Namen im Zoo Osnabrück einloggte, obwohl er sich an einem anderen Ort aufhielt.

Stadt Hannover setzt bei geplanten Corona-Lockerungen auf Luca-App

Nach Informationen der HAZ setzt die Stadt Hannover bei ihrer Bewerbung um den Status Modellkommune ebenfalls auf die Luca-App. Wie bereits 14 andere Kommunen in Niedersachsen will Hannover behutsame Lockerungen ermöglichen: Geschäfte sollen öffnen, ebenso Fitnessstudios, Restaurants, Theater und Kinos. Voraussetzung ist, dass Besucher beim Betreten von Läden und anderen Einrichtungen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als zwölf Stunden ist – hinterlegt auf der Luca-App. In der ersten Bewerbungsrunde hatte Hannover vom Land eine Absage erhalten, jetzt soll es kommende Woche mit einer teilweise verbesserten Bewerbung klappen.

Von Andreas Schinkel