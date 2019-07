Hannover/Lübtheen

Die Polizei Niedersachsen unterstützt die Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern beim Waldbrand in Lübtheen. Die Zentrale Polizeidirektion (ZPD) aus Hannover hat ihre beiden modernsten Wasserwerfer ins Nachbarbundesland geschickt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, übernehmen die Niedersachsen dort nun die Führung aller eingesetzten Polizei-Wasserwerfer im Nachtdienst. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz stehen rund 1200 Hektar in Flammen, die Löscharbeiten werden durch Munitionsreste im Boden erschwert.