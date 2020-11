Hannover

20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Stoßlüften, 20 Minuten Unterricht – so soll das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus in Klassenzimmern vermindert werden. Doch kann diese Vorgabe des Landes Niedersachsen in allen hannoverschen Schulen umgesetzt werden? Die CDU-Ratsfraktion hatte angesichts zum Teil gravierender baulicher Mängel in Hannovers Schulen ihre Zweifel und bat das Schulamt um Stellungnahme.

In ihrer Antwort schreibt Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski, „dass sich grundsätzlich alle Fenster auch zum Stoßlüften öffnen lassen“. Doch zum Teil fehlten Schlüssel, um „Drehsperren“ zu entriegeln, die verhindern, dass sich Fenster komplett öffnen.

Hygieneplan des Landes schreibt Lüften durch komplett geöffnete Fenster vor

Frische Luft allein über gekippte Fenster einzulassen, sei kein Stoßlüften, heißt es im Hygieneplan des Landes für die niedersächsischen Schulen. Die Fenster müssten komplett geöffnet werden, um die Luft auszutauschen. Das ist aber bei Schulfenstern mit „Drehsperre“ aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Nur mit einem speziellen Schlüssel können die Fenster entsperrt und geöffnet werden. „Über die Jahre sind jedoch einige dieser Schlüssel abhanden gekommen“, schreibt die Bildungsdezernentin der CDU. Wo dies der Fall sei, könnten die Schulen dies melden, sodass neue Sperren mit neuen Schlüsseln installiert werden.

Einige wenige Fenster an vereinzelten Standorten seien „aufgrund ihres bauzeitbedingten Zustands bis zur Sanierung dauerhaft verschlossen“, heißt es in dem Brief an die CDU weiter. Eine Stoßlüftung der Räume sei aber über andere Fenster weiterhin möglich, meint die Dezernentin.

CDU fordert Mängelliste von Stadt

Die CDU stellt die Antwort nicht zufrieden. Die Fraktion hat aus einer eigenen Umfrage an Schulen erfahren, dass es durchaus Räume gibt, die kaum durchzulüften sind. So gebe es an der Grundschule Grimsehlweg im Lehrerzimmer lediglich ein einziges Fenster, dass zu öffnen sei – jedoch nur auf Kipp. An der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule sei eine gesamte Fensterfront verschraubt, hat die Fraktion erfahren. „Wir fordern daher umgehend eine Liste der festgestellten lüftungstechnischen Mängel an den Schulen Hannovers“, sagt CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann.

Die Stadt hätte sich bereits im August, als der Hygieneplan und die Lüftungsbestimmungen feststanden, um das Thema kümmern müssen, meint Emmelmann. Stattdessen habe die Verwaltung der Schulumfrage der CDU auch noch Steine in den Weg gelegt.

Tatsächlich hatte die Stadt die Schulleiter „eindringlich“ gebeten, keine städtischen Bediensteten, Schulhausmeister und Sekretärinnen mit der Beantwortung der Anfrage zu beauftragen. Die CDU erhielt folglich nur wenige Rückmeldungen auf ihre Umfrage. Jetzt betont Rzyski in ihrem Schreiben an die CDU, dass für Schulleiter „keinerlei Rechtspflicht“ bestehe, die Anfragen der CDU zu beantworten.

Von Andreas Schinkel