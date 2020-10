Lüften in der Schule: Stadt Hannover rüstet Fenster in den Herbstferien um

Hannover

Sind Hannovers Schulen nach den Herbstferien für den Unterricht ab 23. Oktober unter Corona-Bedingungen gerüstet? Die Stadt ist derzeit damit beschäftigt, mangelnde Lüftungsmöglichkeiten in Klassenräumen zu beheben. „Unser Ziel ist, dass zum Schulbeginn überall St0ßlüften möglich ist“, sagte Sprecher Dennis Dix auf Anfrage der HAZ. Das Gebäudemanagement habe alle Hinweise von Schulleitern abgearbeitet, die auf Probleme in ihren Räumen aufmerksam gemacht hätten. An einigen Schulen werde derzeit allerdings noch „nachgearbeitet“, um für bessere Lüftung in den Räumen zu sorgen. Einen Überblick darüber, wie viele Schulen und wie viele Fenster nachgebessert werden müssen, gibt jedoch es nicht.

Regelmäßiges Lüften in Klassenzimmern kann nach Ansicht von Experten helfen, die Virenlast in kleinen Räumen zu verringern, in denen sich viele Menschen aufhalten. Das Umweltbundesamt empfahl zuletzt, „alle 20 Minuten komplett“ zu lüften. Fenster nur auf Kipp zu stellen, reiche für den nötigen Luftaustausch nicht. An Hannovers Schulen hatte sich herausgestellt, dass viele Fenster nicht oder nur teilweise geöffnet werden können. Darunter fallen Modelle mit einer Drehsperre, die ohne Schlüssel nur teilweise zu öffnen sind. Offenbar sind einige dieser Schlüssel im Laufe der Jahre verschwunden. Das Gebäudemanagement habe in diesen Fällen neue Sperren mit neuen Schlüsseln eingebaut. Wo Umbauten nötig werden, können Schulräume auch vorübergehend geschlossen bleiben, sagte Dix.

CDU sieht „einiges im Argen“

Die Lüftungsfrage ist inzwischen von einiger politischer Brisanz. Die CDU forderte in einem Brief von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vor mehr als einer Woche Auskunft über den Zustand in allen Schulen. Der Eindruck der Union ist, dass dort „einiges im Argen liegt“. Hinweise darauf kamen von Schulleitern, die etwa von Klassenräumen im ersten Stock berichteten, deren Fenster für notwendige Lüftung ungeeignet seien. Die Stadt bereitet eine Antwort vor, der CDU dauert das jedoch alles zu lange. Fraktionsvize Jens-Michael Emmelmann sagte: „Es wird schlimmer als unter seinem Vorgänger Schostok.“

Elternvertreter hatten im Schulausschuss einen Antrag durchgesetzt, der die Verwaltung auffordert, Stoßlüften in den Klassenräumen technisch zu ermöglichen. Rot-Grün hatte mit der Begründung dagegen gestimmt, dass die Stadt bereits tätig werde. „Das läuft ja schon“, sagte Silvia Klingenburg-Pülm (Grüne). Ratskollegin Afra Gamoori ( SPD) lobte die Initiative der Eltern und ergänzte, alle Schlüssel seien ausgetauscht, in oberen Stockwerken dürften Fenster jedoch nur unter Aufsicht komplett geöffnet werden.

Von Gunnar Menkens