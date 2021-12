Hannover

Der Malerstar klingt erleichtert: „Ich bin glücklich darüber, dass das noch zu meinen Lebzeiten geschieht“, sagt Markus Lüpertz. Der agile Künstler, der im April seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, will unbedingt dabei sein, wenn sein 13 Meter hohes Reformationsfenster in der Marktkirche eingeweiht wird: „Ich habe schließlich mein Bestes gegeben“, sagt der selbstbewusste Exzentriker – und sein Tonfall lässt keinen Zweifel daran, dass sein bestes wirklich sehr gut sein muss.

Das Oberlandesgericht Celle hatte am Dienstag nach langem juristischen Tauziehen den Weg für den Einbau des heiß umstrittenen Lüpertz-Fensters frei gemacht. Ein Vergleich sieht vor, dass neben dem Fenster auch ein Schild installiert wird, das die Leistung des Nachkriegsarchitekten Dieter Oesterlen würdigt. Dessen Stiefsohn hatte gegen die Installation des Fensters geklagt, das neben einer Luther-Figur auch fünf große Fliegen als Symbole des Bösen und der Vergänglichkeit zeigt.

Nein, gegen die Hinweistafel habe er keine Einwände, sagt Lüpertz großzügig: „Sollen sie doch ein Schild machen – solange sie es nicht direkt in mein Fenster hängen, ist mir das egal.“ Das rund 150.000 Euro teure Kunstwerk ist ein Geschenk von Gerhard Schröder an die Gemeinde. Der Altkanzler istein Freund von Lüpertz und ein Weggefährte des langjährigen Kirchenvorstandsvorsitzenden Reinhard Scheibe. Zum Celler Kompromiss wollte Schröder sich nicht äußern. Die vor Gericht gefundene Lösung stehe für sich, ließ ein Sprecher des Altkanzlers wissen.

Fertig produziert: Das Reformationsfenster in den Räumen der Glaswerkstatt Derix. Quelle: Privat/Marc Blessing

Einbau erst für Frühling geplant

Kritiker des Fensters hadern mit der Entscheidung noch: „Das müssen wir erst einmal verdauen“, sagt Daniel von dem Knesebeck. Er hatte einen Verein gegründet, um den Einbau des Lüpertz-Werks zu verhindern. „Das Fenster bricht mit der betont schlichten Gestaltung des Innenraums der Kirche“, sagt er immer noch. Er wolle sich nun mit anderen Mitgliedern der Initiative über das weitere Vorgehen beraten.

„Das müssen wir erst einmal verdauen“: Daniel von dem Knesebeck hatte versucht, das Fenster zu verhindern. Quelle: privat

Nach den Plänen der Kirchengemeinde soll das Fenster im kommenden Jahr in der Südwand der Kirche installiert werden. Zunächst müsse die hessische Glaswerkstatt Derix, die das Kunstwerk bereits produziert hat, allerdings noch eine Schutzverglasung herstellen, sagt Martin Germeroth, der Vorsitzende des Kirchenvorstands. Außerdem möchte das kirchliche Amt für Bau- und Kunstpflege die bisherigen Scheiben ausbauen und verwahren – ein technisch anspruchsvolles Unterfangen. „Im Winter werden wir das Fenster sicherlich nicht mehr einbauen“, sagt Germeroth. Er vermutet, dass es frühestens im Frühjahr so weit sein wird.

Der illustre Kunststar Lüpertz ist optimistisch, dass sein Werk in der Stadt viel Beifall finden wird: „Sie können in Hannover schon mal sparen, damit ich als nächstes die anderen Fenster der Marktkirche in Angriff nehmen kann“, sagt der zum Katholizismus konvertierte Künstler. Und es ist nicht ganz klar, ob man ihn sich dabei mit einem Augenzwinkern vorstellen muss.

Von Simon Benne