Lüttja Lage: Die Konfi-Freizeit

Für unsere Tochter ging es zur Konfirmandenfreizeit. Mit rund 40 Kindern von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag in ein Haus irgendwo hinter Kassel. Haben wir ja irgendwann selbst einmal mitgemacht. Von meiner Konfi-Freizeit sind mir vor allem Steffi und Dagmar in Erinnerung geblieben. Der Rest ist verblasst.

Als ich am Abend nach der Arbeit den vorbereiteten Stapel sah, den meine Tochter und meine Frau für die Konfirmandenfreizeit zusammengesucht hatten, musste ich aber eher an eine zweimonatige Reise durch die verschiedenen Klimazonen der Erden denken als an zwei Tage in einem kirchlichen Jugendhaus bei Kassel, übrigens mit Heizung und fließendem warmen und kalten Wasser. Und mit Vollverpflegung. Dabei, beteuerten die beiden, hätten sie sich nur an die Packliste gehalten, die die Kirchengemeinde verteilt hatte. Und meine Frau und ich staunten später, dass unsere Tochter es einfach akzeptiert hat, dass die Kinder kein Handy mitnehmen sollten.

Ok, ich sehe ein, Bibel und Gesangbuch sind zwar schwer und platzraubend, aber unverzichtbar, wenn man sich mit den Grundlagen des christlichen Glaubens beschäftigen will. Die Anzahl der Schuhe stellte uns dann aber bei der Suche nach einem passenden Gepäckstück vor eine Herausforderung. Laut Liste sollten ein Paar Hallenturnschuhe, ein paar Hausschuhe und wetterfeste Schuhe ins Gepäck. Unsere Tochter wollte dann noch Badelatschen zum Duschen und bequeme Schuhe für die Busfahrt mitnehmen. Fünf Paar Schuhe für zwei Tage. Wir haben uns dann von den Nachbarn, die immer große Flugreisen machen, eine Art Schrank geliehen, den die Nachbarn als Koffer bezeichnen.

Als unsere Tochter wieder zurück war, stellte sich heraus, dass sie nur die bequemen Schuhe aus dem Bus anhatte. Hausschuhe seien nicht nötig gewesen, zum Duschen oder für Sport sei keine Zeit gewesen und wetterfeste Schuhe hätten sie nicht gebraucht.

Übrigens hatten nur unsere Tochter und ihre Freundin kein Handy dabei. Die beiden sagen, sie hätten sich einfach unterhalten, während die anderen gedaddelt haben.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Mathias Klein