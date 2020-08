Lüttje Lage: Abgestellt in Wald und Flur

Jetzt sind sie wieder unterwegs, die Elektroroller mit dem zweifelhaften Ruf. Während des Corona-Shutdowns hatten sie die Verleiher vorübergehend aus dem Verkehr gezogen, aber jetzt rollen sie wieder. Wenn sie denn rollen. Und nicht herumstehen. Oder liegen. Und manchmal an Orten deponiert werden, die mir ein Rätsel sind.

Auch wenn sich die Stadt und viele Fußgänger eine andere Regelung gewünscht hätten: Im Februar entschied der Bundesrat, dass Scooterpiloten ihre Leihfahrzeuge weiterhin da abstellen dürfen, wo der Pfeffer wächst. Also mitten in der Eilenriede, beispielsweise. Oder an den Ricklinger Kiesteichen. Oder mitten auf der Brücke Garkenburgstraße über den Eisenbahngleisen. Die Frage ist nur – warum stehen die Dinger drei Tage später immer noch da? Und wo sind die Fahrer abgeblieben?

Ich will hier nicht den Stab brechen über die Verleihfirmen, die möglicherweise nicht mit dem Einsammeln ihrer Gefährte hinterherkommen. Oder mit ihren Transportern nicht jeden Trampelpfad ergründen können. Mich treibt eher die Frage um, warum jemand mit einem E-Scooter in die Masch hineinfährt, aber nicht wieder hinaus. Warum jemand einen Roller auf einer Brücke abstellt, wo weit und breit nichts los ist. Selbst wenn der Akku just auf dem höchsten Punkt erschöpft war, hätte der Fahrer doch wenigstens noch herunterrollen können. Außerdem haben die Roller eine Ladestandsanzeige, das sollte wohl zu verhindern helfen, mit Schwachstrom ins Blaue zu brausen.

Gegen die Akku-leer-Theorie spricht auch, dass die Scooter oft paarweise in der Pampa herumliegen. Unwahrscheinlich, dass beiden gleichzeitig die Puste ausging. Doch warum verharren sie dann tagelang im dunklen Tann, wie hingestellt und nicht abgeholt?

Sollten die Leser dieser Rubrik nun darauf hoffen, dass die Zeitung auf alles eine Antwort hat, muss ich sie enttäuschen. Auf dieses Mysterium nicht. Wer allerdings Ideen hat, warum Leihscooter so gerne in Wald und Flur zurückgelassen werden, darf sie uns gerne zukommen lassen – man lernt schließlich nie aus.

Von Michael Zgoll