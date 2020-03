Im Strafprozess geht es am Ende der Beweisaufnahme immer auch um die finanziellen Verhältnisse der Angeklagten. So auch in der Rathausaffäre. Am Mittwoch kam heraus: Die Angeklagten haben deutlich weniger Geld zur Verfügung als vor der Affäre – und Ex-OB Stefan Schostok am wenigsten.