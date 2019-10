„Lüttje Lage“: Ach, du dickes Ei

Hannover

Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Genau, Freitag. Aber nicht irgendein Freitag, sondern der zweite Freitag im Oktober. Und der ist nicht nur Frei-Tag, sondern auch Ei-Tag. Kein Scherz. Den Welt-Ei-Tag hat der internationale Verband der Eierproduzenten bereits 1996 beim Welt-Ei-Kongress ins Leben gerufen.

Ich habe sie nicht gefragt, aber ich nehme an, dass auch die Hühner meiner Familie Mitglieder des internationalen Verbands der Eierproduzenten sind. In unserer Familie genießen sie jedenfalls einen hohen Stellenwert. In der Rangfolge stehen sie auf einer Stufe mit dem Hund, weil sie zwar nützlicher, aber nicht ganz so süß sind. In jedem Fall stehen sie über meinem Bruder, weil der weder nützlich noch süß ist.

Tatsächlich erfüllt das Geflügel bei uns mehrere Funktionen. Erstens: Beschäftigung für Oma. Je mehr sie mit Füttern, Stall saubermachen und Eier sammeln zutun hat, desto weniger lässt sie ihren Tatendrang am Hund aus. Für dreistündige Spaziergänge wird der nämlich auch langsam zu alt. Zweitens: Hintergrundgeräusche. Auf dem Land kann es sehr, sehr still sein. Erst recht, wenn sich der Hund gerade vom Gassigehen erholen muss. Da freut man sich schon über ein wenig fröhliches Gackern. Drittens: Unterscheidung. Seit mein Cousin unserer Oma einen Urenkel geschenkt hat, können wir sie ja nicht mehr einfach „Oma“ nennen. Der kleine Junge hat schließlich schon zwei Omas. Und weil „Uroma“ oder ihr Name zu naheliegend waren und sie die einzige Oma mit Hühnern ist, heißt sie jetzt „Oma Hühner“.

Ach, und fast hätte ich Viertens vergessen: Sie legen Eier. Aber das ist wirklich nur ein netter Nebeneffekt.

Lüttje Lage:

Von Johanna Stein