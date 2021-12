„Lüttje Lage“: Advent, Advent

Die Zeiten ändern sich. Früher habe ich meinen Kindern Adventskalender gebastelt, jetzt basteln meine Kinder und Enkel Adventskalender für mich. Leider kommen die Kalender per Post, und die Paketbranche ist ja inzwischen permanent im Ausnahmezustand. Jedenfalls hängt das Päckchen mit meinem Adventskalender laut Sendungsverfolgung seit dem 17. November irgendwo in Süddeutschland fest.

Ich konsultierte die Internetseite der Post. Ich wollte mit jemandem reden. Aber ich geriet an einen Bot. Ein Bot ist ein Computerprogramm, das so tut, als wäre es keines. Mein Bot hieß Marie und fragte freundlich nach Sendungsnummer, Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Wir haben uns ganz nett unterhalten, aber am Ende sagte Marie, sie könne mir leider nicht weiterhelfen, ich müsse eine Telefonnummer in Bonn anrufen. Okay, sagte ich. Marie fragte mit verbalem Augenaufschlag, ob ich ihr fünf Sterne geben würde. Ich war irritiert: Waren es nicht immer nur Männer, die hinterher fragten, wie sie gewesen seien? Dann erinnerte ich mich, dass Marie ja weder Frau noch Mann war. Ich gab ihr fünf Sterne.

Bei der Nummer in Bonn hing ich 18 Minuten lang in irgendwelchen Schleifen, in denen ich die Sendungsnummer aufsagen und schlechte Musik hören musste. Eine Stimme vom Band versprach immer wieder, man tue alles, damit alle Geschenke pünktlich unterm Baum lägen. Ich wollte gerade antworten, dass mir angekommene Adventskalender völlig reichen würden, als etwas tutete und ein Mensch sich meldete. Nach freundlichem Abfragen von Sendungsnummer, Straße, Hausnummer und Postleitzahl teilte er mir mit, mein Päckchen hänge in Süddeutschland fest.

Die Zeiten ändern sich. Wir reden mit Maschinen. Unsere Adventskalender verbringen den Advent in Süddeutschland. Wir halten Abstand. Wir werden auf Abstand gehalten. Weihnachtsfeiern werden abgesagt. Der Winter ist nass und traurig.

Ich legte das Telefon weg und seufzte. Heute Abend stelle ich eine Kerze ins Fenster.

Von Bert Strebe