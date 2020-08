Lüttje Lage: Alles Tomate

Der Anbau von Tomaten durch Hobbygärtner scheint in diesem Jahr eine wahre Blüte zu erleben. Ich habe kürzlich über die bisher mit bescheidenem Erfolg gekrönten Versuche berichtet, in unserem Garten in Twenge historische Sorten zu ziehen. Daraufhin erhielt ich viele Reaktionen aus der Leserschaft, die mir Tipps gaben, ihr Mitgefühl ausdrückten oder Fotos schickten, auf denen gut gediehene Tomaten zu sehen waren.

Zur letzten Gruppe etwa zählt jemand, der sich selbst Tomaten-Ali nennt. Auf dem beigefügten Bild kniet er stolz vor einem Strauch mit prallen Früchten. Weil eine exakt der anderen gleicht, nehme ich an, es handelt sich um laborgezogene Wasserbomben aus einem unter dem Meeresspiegel gelegenen Nachbarland, wobei beim Kauf der Jungpflanze rote Lebensmittelfarbe für den Endanstrich der Tomaten sowie ein Beipackzettel mit Warnhinweisen zum Verzehr gleich mitgeliefert werden. So etwas kommt mir nicht ins Beet.

Anzeige

Eine Leserin berichtete, sie habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Den Einkaufspreis für die Samen umgerechnet auf die bisherige Ernte kostete jede reife Tomate 2,50 Euro. Andere rieten mir, ich solle zu bewährten Hausmitteln greifen – Reinfarntee etwa, Brennnesseljauche oder Urgesteinsmehl. Das alles und noch viel mehr habe ich in der Vergangenheit schon angewendet, lediglich zu beschwörenden Ansprachen bei Vollmond ist es noch nicht gekommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Trotzdem tut sich auch bei unseren Tomaten etwas. Es bilden sich verheißungsvolle Früchte an den Sträuchern, auch wenn sie sich noch nicht rot oder gelb färben mögen. Optimist, der ich bin, rechne ich mit einer verschobenen Erntesaison, die nach derzeitigem Stand je nach Witterung von Anfang Oktober bis Dezember dauern dürfte. Sollte es so sein, werden wir in diesem Jahr in unseren Weihnachtsbaum außer Äpfeln, Walnüssen und Schokokugeln auch Tomaten hängen.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Bernd Haase