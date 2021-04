Lüttje Lage: Alptraum im Hinterhof

Hannover

Seit viele Menschen im Homeoffice arbeiten, ist es etwas unruhiger geworden in Hinterhof und Nachbargärten. Bei meiner Freundin Carola sind ohnehin schon viele Ruheständler im Einfamilienhausviertel, jetzt ist auch noch die andere Hälfte zu Hause. Und irgendwie hat Carola den Eindruck, dass alle mehr ihre Gärten auf Vordermann bringen, als mit Headset am Schreibtisch zu sitzen.

Ein einziger Nachbar demonstriert seinen beruflich Dauereinsatz damit, dass er sämtliche Meetings auf beachtliche Lautstärke stellt – und sich dabei an den Blumenbeeten zu schaffen macht. Diverse Rasenmäher kommen regelmäßig zum Einsatz, es wird gekärchert und natürlich auch immer wieder gequatscht am Gartenzaun. Carola kann sich da nicht konzentrieren. Macht sie ein Fenster auf, ist sie mitten im Getümmel von Zoomkonferenzen und einer Gartenbaumesse.

Ich habe ihr einen Platz im Homeoffice bei mir angeboten. Zwei Tage lang war das super, vollkommen still, hin und wieder sind wir uns mit Maske in der Küche begegnet. Aber auch mitten in der Stadt wird langsam Frühling. Auch hier öffnen sich Fenster und Balkontüren zum Hinterhof, und wir nehmen teil am Leben und Arbeiten der anderen. Mehr als uns lieb ist. Wir vernehmen jede Stimme, die sich zum Streit erhebt, und hören jeden Staubsauger. Und auch Quietschi – wie wir sie nennen – und der Karsten sind schon wieder am Start, ein kinderloser Haushalt, der gefühlt rund um die Uhr den Balkon samt Mobiliar erneuert mit der Geräuschkulisse eines Sägewerks. Und das jedes Jahr, im Winter gibt es eine kleine Pause.

Damit hat Carola nicht gerechnet. Kindergeschrei wäre mir auch lieber als Motorsäge, Kärcher und Quietschi. Völlig verstört allerdings ist sie von der Taubenpopulation im Hinterhof. Es sind eindeutig mehr geworden seit letztem Jahr. Ich weiß, dass viele dieses Tier fast zum Vogel des Jahres gewählt hätten. Ich sicherlich nicht. Seit dem Buch von Patrick Süßkind über die Taube werde ich schier hysterisch bei deren Anblick. Carola sagt, sie werden von einem Nachbarn gefüttert, das hat sie im Homeoffice beobachtet. Ein Alptraum. Ich halte die Tiere jetzt mit der Stadionrassel meines Sohnes auf Abstand. Die braucht er ja vermutlich nie mehr. Ich fürchte, die Vögel gewöhnen sich langsam an das fiese Geräusch. Die Nachbarn im Homeoffice hoffentlich auch.

Von Susanna Bauch