Lüttje Lage: Am Mittellandkanal mit Clooney

Wir dürfen uns wieder mit mehreren Haushalten treffen. Und wir haben uns das jetzt auch mal getraut. In einem Lokal, das irgendwie nicht so gut ankommt, wo die Biertische weit auseinander stehen und wir so gut wie allein sind. Das ist wichtig, so hört auch keiner mit. In den letzten Wochen haben wir vornehmlich über kleine Videos kommuniziert. Das lehnen wir eigentlich kategorisch ab weil voll peinlich – aber es waren wirklich ein paar witzige dabei. Das mit der Engländerin etwa, die im Morgengrauen mit einem Halb-Liter Rotweinglas einen Jogger fragt vor wem er denn weglaufe. Und partout nicht fassen kann, wie man um 7 Uhr in der Frühe freiwillig läuft. Und Prost!

Auch von Brad Pitt und George Clooney haben wir Post bekommen – sie wollten uns im Cabrio-Oldtimer zum Promitreffen abholen oder gleich zum Kerzenpicknick ans Meer entführen. Oder an den Mittellandkanal. Julia kann mit all dem gerade nichts anfangen. Sie ist erschöpft von Corona, vom Homeoffice, der Familie, dem Schlafmangel und der Aussicht auf keinen Schweden-Urlaub. Clooney würde sie daher derzeit einfach nur durchwinken. Pitt auch. Sie hat es, ehrlich gesagt, noch etwas anders ausgedrückt, aber na ja. Birgit hat eine Collage aus Videos angefertigt, die sich mit Toilettenpapier beschäftigen und damit die komplette Klotür bestückt. Sandra sammelt Matrjoschkas mit Mundschutz und Carola bereitet ganz theoretisch eine Party zu ihrem runden Geburtstag nach, der im Mai bereits ohne Gäste gelaufen ist.

Mara findet, wir sollten den Trübsal wegblasen und coronamäßig nach vorne schauen. Schließlich haben wir keine Schulkinder mehr, von denen wir uns anstecken können und der Verschleiß an hannoverschen Clooneys hält sich auch in Grenzen. Wir könnten ein lustiges Video drehen und als Zuversichtsbotschaft in die Community schicken. Okay, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs auf Abstand mit Blümchenmaske in einer Out-Kneipe vor Teebechern. Jetzt wissen alle – da muss was anders werden! Wir warten.

Von Susanna Bauch