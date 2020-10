Lüttje Lage: Assessment mit Abstand

Mara möchte einen neuen Job. Bislang betreut sie kulturelle Projekte in einer Kleinstadt etwas weiter östlich an der A2. In den Zeiten der Pandemie kommt nicht so richtig Arbeit nach, das Team verjüngt sich zudem gerade unangenehm schnell, und die Staus auf der A2 rauben die kostbare Zeit einer berufstätigen Mutter. Mara hat sich zig-fach beworben, online natürlich, mit tollen Präsentationen, Videos und virtuellen Arbeitsproben. Wir haben uns seit 35 Jahren nirgendwo mehr beworben, die Passbilder von damals liegen allerdings noch in der Schreibtischschublade, das Selbstbewusstsein fürs Vorsprechen auch.

Endlich wird sie eingeladen. Zum persönlichen Vorstellungsgespräch, Assessment-Center mit Abstand. Der Vorstand des Unternehmens ist anwesend, dazu diverse Abteilungsleiter und zwei Mitbewerber, mittelalt und männlich. Englisch- und Französischkenntnisse sind Voraussetzung, dazu Foto- und Videoerfahrungen und fundiertes Wissen über Computerprogramme und soziale Medien, die wir nicht kennen und auch nicht kennenlernen wollen.

Mara hat sich zwei Wochen lang vorbereitet, darunter mindestens zwei Tage auf die Kleiderwahl. Im Assessement-Center dann haben alle sehr viel gesprochen, vor allem die beiden Mitbewerber. Mara hat sich nicht getraut, ihr Französisch als fortgeschritten zu bezeichnen, trotz Leistungskurs und Au Pair. Die Männer hingegen parlieren perfekt – nach immerhin zwei Touren nach Paris und in die Provence im Peugeot. Sie haben auch schon Models druckreif fotografiert, Videokonferenzen konzipiert und Instagram eigentlich erfunden – sind also eindeutig überqualifiziert.

Mara hat ein schlechtes Gefühl. Sie sei kaum zu Wort gekommen, habe die falschen Klamotten getragen und die Präsentation mit Pastellfarben hinterlegt. Alles No-Gos. Bei uns kann sie natürlich reden ohne Ende. Wir sind begeistert von ihrem Konzept. Wir haben uns nur einmal beworben im Arbeitsleben, sind da völlig unerfahren und möchten jetzt gewissermaßen stellvertretend Erfolg haben. Zwei Aufschneider werden wir wohl aus dem Rennen werfen können.

Drei Tage später kommt die Zusage. Mara ist dabei. Ob für sie das gleiche Gehalt geplant ist wie für die Mitbewerber werden wir wohl nie erfahren. Aber immerhin, wir haben den Job!

Von Susanna Bauch