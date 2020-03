Lüttje Lage: Ausgedünntes Klassentreffen

Es sollte ein richtig schönes Treffen werden. Von langer Hand vorbereitet. Alle fünf Jahre schafft es unsere Freundin Mara, große Teile der alten Schul- und Studiumsclique zusammenzutrommeln. Dieses Mal hatte sich sogar Veronika aus den Staaten angesagt, außerdem wollten Freunde aus Berlin, München und Österreich kommen. Mara hatte Karten fürs Kabarett besorgt und natürlich sowohl in einem Restaurant als auch in einer schönen Weinbar große Tische vorbestellt. Schließlich sollten zwei Dutzend voll werden.

Natürlich kommt irgendwem immer etwas dazwischen. Noch nie in den vergangenen Jahrzehnten waren so viele da, wie sich angemeldet haben. Geschenkt. Vor 20 Jahren hatten schon viele wegen Kleinkindern gepasst. Diesmal aber war es eine einzige Katastrophe. Die Standardabsagen kamen pünktlich eine Woche vor dem Treffen. Am Tag selber glühten die Smartphones, Entschuldigungen und Erklärungen via soziale Medien ploppten gefühlt minütlich auf. Alle waren verhindert. Entweder sie standen sich selbst im Wege, oder irgendein Schicksal war im Spiel.

Mara war enttäuscht. Wir haben uns schließlich zu fünft getroffen, die Freundin aus Amerika hatte es tatsächlich über den Atlantik geschafft. Kabarett und Restaurant haben wir gleich ausgelassen, die Weinbar musste uns nach Stunden gewissermaßen mit ausfegen. Den Abend haben wir vorwiegend damit verbracht, die Absagen per Whatsapp zu analysieren. Es gab reichlich Gesprächsstoff.

Die Hauptgründe waren medizinischer Art – Bandscheibenvorfall, Schwindelanfälle, neue Hüft- und Kniegelenke – offenbar ungeplant, vor einer Woche waren ja noch alle quasi dabei –, Blutdruck, Herzrasen, schlecht verheiltes Facelift. Dazu Großelternpflichten, Ehestreit, Fahrtkosten und natürlich das aktuell zirkulierende Angstvirus. Berufliche Gründe hatte keiner geltend gemacht, Arbeit spielt wohl nicht mehr so eine große Rolle.

Eigentlich würden wir die alten Freunde gerne treffen, allein um die Fortsetzungsgeschichten der vielen Leiden zu erfahren. Mara schmiedet Pläne für 2025. Da sind dann viele schon in Rente. Sie möchte einen Bus chartern, mit Alleinunterhalter, Minibar, Escortservice sowie Behindertentoilette an Bord und dann alle persönlich abholen. Mit den Leuten aus Bothfeld, Isernhagen und Döhren müsste das doch eigentlich mal absagefrei klappen. Wenn man zwei Jahre vorher Bescheid sagt.

Von Susanna Bauch