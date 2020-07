Lüttje Lage: Auszeit an der Aller

Alternatives Reisen ist ja gerade sehr beliebt. Pauschalangebote, Trips in überfüllte europäische Städte, das Abheben im Flugzeug oder womöglich die Innenkabine auf dem Kreuzfahrtschiff – kommt alles nicht infrage in diesem Jahr. Die offensiv politisch Korrekten bleiben zu Hause, zumindest in Deutschland oder fahren den Weser-Radweg. Da es aber doch ganz schön schwer fällt, so gar nicht die Tapeten zu wechseln in den Sommermonaten, wird improvisiert.

Das Zelten wird wiederentdeckt, außerdem das Reisen in klapprigen Kleinbussen mit Schlafgelegenheit oder – wer es sich leisten kann – im Wohnmobil mit Chemieklo. Nicht nur Kleingärten sind total gefragt gerade, auch Plätze für Dauercamper oder Mobile Homes. Am besten nicht so weit weg, an der Aller oder in Steinhude, da lohnt die Investition dann auch für ein Wochenende. Paula und ihr Mann haben sich zunächst ein bisschen schwer getan mit der festen Weißware an einem Flüsschen im Norden. Spießig seien ja vor allem immer die anderen, die ihren Grill unterm Vorzelt haben und die Campingstühle immer griffbereit. Beim Perspektivwechsel sieht es bei Paula natürlich ganz genauso aus, ihr Mann hat noch irgendwie einen Flachbildschirm installiert.

Anzeige

Wir durften jetzt nämlich auch mal kurzurlauben im Camper. Es hat total viel Spaß gemacht Grillbüfett, Zusammenkuscheln im Wohnwagen, mit Zahnbürste, Schlappen und vielen anderen in den Waschraum, Sitzen unterm Sternenhimmel – totale Studentenromantik. Allerdings waren die Nächte ein wenig unruhig. Jede von uns hat eine andere nächtliche Toilettenzeit, die vielen Falter und Mücken im Wagen waren irgendwie zu viel Indoor-Natur, und der gemeine Camper steht ja doch ziemlich früh auf für Urlaub. Ganz schnell kennt man sämtliche Familienkonstellationen und -probleme rundum.

Weitere HAZ+ Artikel

Trotzdem toll, dass wir die Auszeit an der Aller nehmen durften. Wir sind angetan. Sandra liebäugelt jetzt mit einem Mobil Home, das soll ein Wasserklosett haben. Birgit sucht einen festen Bulli-Stellplatz am Bodensee. Und Karin guckt nach Wohnmobilen. Wer weiß, wie lange das ferne Reisen noch tabu ist. Ich mache jetzt erst mal den Weser-Radweg. In zehn Etappen mit Wurfzelt, das muss reichen.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch