Lüttje Lage: Bauch raus

Natürlich sind wir nicht perfekt. Und wir sind sehr selbstkritisch. Sandra findet ihre Beine zu dick, Karin ihre Haare zu dünn, Birgit stört sich an ihren vielen Leber- und Altersflecken, Paula an ihren Schlupflidern. Mara meint, sie habe Knubbelknie und Carola hasst ihre angebliche Hummelfigur – dünne Beine, voluminöser Oberbau(ch). Und wir sind Weltmeisterinnen im Kaschieren. Mit weiten Hosen, Langarmshirts und geräumigen Tunikas. Wir haben das eigentlich gar nicht nötig, aber wir fühlen uns wohler so, vor allem in der Öffentlichkeit.

Männer haben da offensichtlich weniger Probleme. Jüngst auf der Terrasse eines netten Lokals haben wir sie beobachtet. Haarausfall ist bei den Herren ohnehin Standard, die Bauchumfänge in sommerlicher Oberbekleidung haben uns allerdings doch ein wenig befremdet. Ein Gast hat die beträchtliche Mittemasse selbstbewusst in ein sehr enges weißes T-Shirt gezwängt, der nächste versucht es mit einem taillierten Hemd, dessen Knöpfe an der empfindlichen Stelle aufspringen – Bauch raus ist hier die Devise. Der Schritt seiner Hose sitzt dementsprechend unverantwortlich tief. Ein weiterer trägt Ganzkörpersonnenbrand, die Füße seines Nachbarn stecken in offenen Sandalen. Eigentlich kein Problem, zur Fußpflege müsste allerdings ein Chirurg anrücken.

Wir wissen nicht, ob wir dieses selbstsichere zur Schau stellen kleiner optischer Schwachstellen beneidenswert oder doch eher kritisch finden sollen. Die Männer betrachten Bauch vermutlich als vertrauenerweckend und finden Schlupflider sexy – Stichwort Schlafzimmerblick. Also nehmen wir uns ein Beispiel. Wir verabreden Bikini für den nächsten Schwimmbadbesuch. Da wir uns seit 20 Jahren nicht mehr getraut haben, so einen Zweiteiler zu kaufen, sind die alten Modelle eindeutig zu klein. Wir wagen es trotzdem und versichern uns gegenseitig, wie toll wir aussehen. Die derzeit schwierigen Freibadbedingungen spielen uns in die Karten – keiner da, der guckt und lange Bademäntel gegen den Kälteschock. Man muss eben doch nicht immer alles zeigen, was man hat.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch