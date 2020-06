Lüttje Lage: Baum der Vögel

Hannover

Vielleicht sind wir alle empfindlicher geworden in dieser Zeit, vielleicht auch mitfühlender, was ja nicht so schlecht wäre. Jedenfalls hat uns ein Vogeldrama tief bewegt. Da hockte eine Elster in Nachbars Garten. Mit verletztem Flügel. Ein Häufchen Elend. Kam man ihr zu nahe, schleppte sie sich zu Fuß durch die Büsche. Eine andere saß im Baum nebenan und zeterte mächtig. „Bestimmt die Partnerin“, sagte meine Frau, „die bleiben ein Leben lang zusammen.“

Die Nachbarn riefen die Tierrettung, zwei Männer kamen im roten Dienstfahrzeug. Sie packten einen mächtigen Kescher aus. Die Elster nahm alle Kraft zusammen und flatterte über den nächsten Zaun. Die Tierretter kamen nicht hinterher. Oben im Baum zeterte unterdessen die Partnerin immer lauter. Bei den Elstern sind die weiblichen Vögel größer und schwerer. In unserer Ehe ist das leider genau anders herum. Aber das gehört hier nicht her.

Anzeige

Die Tierretter packten wieder ein und ließen einen guten Rat zurück: „Wenn Sie den Vogel finden, werfen Sie ein Handtuch drüber und bringen Sie ihn zur TiHo.“ Das gelang am Ende einer weiteren Nachbarin. Was aus der Elster wurde, ist leider nicht bekannt. Einer soll gesagt haben: „Am Ende ist es doch nur ein Vogel.“ Wir schauten betreten auf unsere Schuhspitzen.

Weitere HAZ+ Artikel

Inzwischen ist im Baum der Vögel in unserem Innenhof ein Kauz zu Besuch. Frau Elster mag ihn nicht. Sie flattert um ihn herum und pöbelt ihn an. Er dreht einfach nur den Kopf weg und schaut woanders hin. Wahrscheinlich denkt der Kauz: „Irgendwann geht auch dies Problem vorüber, dann wird es Nacht und ich fange mir ein paar Mäuse.“ Diese Gelassenheit, diese Gewissheit, dass alles schon irgendwann besser wird, mag ich sehr. Ich mach’ sie mir zu eigen. In dieser aufgeregten Zeit.

Lüttje Lage: Weitere lustige Texte aus unserer Serie finden Sie hier

Von Hans-Peter Wiechers